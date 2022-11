Raccolta straordinaria di coperte per persone senza dimora a Roma

Sabato 12 novembre 2022 la Croce Rossa Italiana ha organizzato una giornata di raccolta straordinaria in sostegno delle persone senza dimora della Capitale.

Nelle sedi di diversi Comitati della CRI di Roma in vari Municipi i cittadini potranno donare coperte nuove o in buono stato in busta chiusa, da destinare alle persone più in difficoltà.

Le Unità di Strada della Croce Rossa Italiana assistono le persone che vivono per strada tutto l'anno ma in inverno intesificano il loro lavoro. Infatti questa giornata di raccolta straordinaria arriva in concomitanza con l'abbassamento delle temperature. "Una forma di sostegno urgente e necessaria" dichiara Debora Diodati, Presidente di CRI Roma che invita i romani all'aiuto.

I municipi

Di seguti l'elenco delle sedi dei municipi attivi per l'iniziativa: