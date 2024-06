La Croce Rossa Italiana compie 160 anni, Roma celebra l'associazione di volontariato

Un Frecciarossa con la livrea dedicata. Montecitorio illuminato di rosso così come la fontana all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Si celebrano oggi, sabato 15 giugno, i 160 anni della Croce Rossa Italiana e sono diverse le iniziative a Roma per omaggiare l’associazione.

Anniversario della Croce Rossa

Oggi, a partire dalle 20 di oggi e fino alle 13 di domenica, la facciata di Palazzo Montecitorio verrà illuminata di colore rosso. Anche Aeroporti di Roma ha voluto ringraziare i volontari dell’associazione, illuminando di bianco e rosso la fontana del Leonardo da Vinci al terminal 3 partenze dello scalo di Roma Fiumicino.

Treno Frecciarossa

Anche Trenitalia ha voluto omaggiare la Croce Rossa, varando un treno con una livrea dedicata all’associazione. Il mezzo è stato presentato questa mattina alla stazione Termini di Roma. c’erano il presidente di Trenitalia, Stefano Cuzzilla, il presidente della Cri, Rosario Valastro, l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè e li presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ex numero uno proprio della Cri.

"Volevamo celebrare bene i 160 anni della Croce Rossa Italiana- ha spiegato Cuzzilla come riporta l’agenzia Dire - lo faremo con un Frecciarossa che, viaggiando, potrà portare in giro per l'Italia un bel messaggio. È importante per la mission dell'azienda stare vicino ai territori e alle persone. Come Trenitalia faremo la nostra parte, raccontando in tanti modi l'attività della Cri. Infatti questo è solo il primo passo di partnership con Croce Rossa Italiana". "Oggi esprimiamo un sentimento di grande orgoglio - ha aggiunto Valastro- per il lancio di questa partnership con Trenitalia. È un onore vedere il nostro emblema sul Frecciarossa".

Le parole del presidente Rocca

Giornata particolare per il governatore del Lazio, Francesco Rocca, per anni alla guida della Cri: "Ho fatto parte del mondo della Croce Rossa Italiana per tanti anni e ancora sono un iscritto- ha commentato poi Rocca come riporta la Dire- ne sono ancora innamorato. La partnership lanciata oggi è importante ma voglio ricordare che la partership con la Cri è di tutto il Paese visto che parliamo di una parte essenziale nel nostro sistema di Protezione civile. Oggi è quanto mai fondamentale avere uomini e donne di buona volontà come i volontari della Croce Rossa Italiana".

"160 anni di solidarietà e di aiuto sia nel nostro Paese che fuori- ha infine detto Patanè- Questa connessione con i trasporti è un bel messaggio positivo per tante persone. C'è una bella connessione tra i trasporti e la solidarietà".

Dove viaggerà il Frecciarossa della Croce Rossa

Il Frecciarossa dedicato ai 160 anni della Croce Rossa Italiana viaggerà sulla rete nazionale durante i mesi estivi insieme agli altri convogli della flotta Frecce e ai bus FrecciaLink, per un network di oltre 270 collegamenti al giorno.