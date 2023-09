Cambio ai vertici della Croce Rossa di Roma e del Lazio: eletti Francesco Pastorello e Salvatore Coppola

Cambio ai vertici della Croce Rossa della Regione Lazio e di quella dell'Area Metropolitana di Roma Capitale. Durante la giornata di domenica 24 settembre si sono svolte le elezioni per rinnovare i consigli di presidenza dei due comitati. Ad affermarsi sono stati Francesco Pastorello (già presidente del comitato dei municipi 2 e 3 di Roma) e il viterbese Salvatore Coppola.

Francesco Pastorello è il nuovo presidente del comitato di Croce Rossa dell'area Metropolitana di Roma Capitale, mentre Salvatore Coppola è il nuovo presidente del comitato regionale del Lazio. Il primo è subentrato, dopo il voto espresso dai comitati dell'area provinciale, al commissario Felice Pistoia (sfidante in questa tornata elettorale) mentre il secondo ha raccolto l'eredità di Adriano De Nardis, da maggio 2023 nel consiglio direttivo della Croce Rossa Italiana.

"Conosco personalmente Francesco Pastorello e Salvatore Coppola - il commento del governatore del Lazio Francesco Rocca, ex presidente Cri - e posso testimoniare la grande esperienza e l'abnegazione ai principi dell'associazione di entrambi i neoeletti. Desidero rivolgere loro i migliori auguri di buon lavoro, garantendo il massimo sostegno e la più ampia collaborazione sul territorio. La Croce Rossa nel Lazio è infatti un attore importante in moltissimi contesti: dalle emergenze di protezione civile alla sanità ed alle tante vulnerabilità sociali alle quali provvede con passione e cura. La Regione Lazio non farà mai mancare il proprio supporto alla CRI".