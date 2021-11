Coronavirus, ansia in casa Roma: 2 calciatori positivi al Covid. Sono entrambi vaccinati

Ansia in casa Roma e per José Mourinho prima della partenza per Genova. Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19. A renderlo noto è il club: "Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare".

Durante il consueto giro di tamponi della mattina, come da routine alla vigilia della partita, i due giocatori sono risultati positivi al Coronavirus. Tutta la squadra sta ripetendo i test, per controllare eventuali nuovi casi o evitare casi di falsa positività. La squadra partirà da Fiumicino dopo le 17. Alle 16 è in programma la conferenza di Josè Mourinho che, nel frattempo, sarà informato della situazione dallo staff medico.