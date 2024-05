Cpr Ponte Galeria, l’Asl si occuperà di visitare i migranti reclusi con un focus sui disagi psichici

E' stato rinnovato il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Roma e l'Asl Roma 3 per lo svolgimento di visite mediche all'interno del Cpr (centro per il rimpatrio) di Ponte Galeria, all'interno del quale vivono reclusi (e in condizioni inadeguate alla dignità umana) cittadini stranieri senza documenti e in attesa di essere espulsi.

Intesa Prefettura-Asl su Cpr Ponte Galeria

Il 15 maggio si sono incontrati il Prefetto Lamberto Giannini e la direttrice generale dell'azienda sanitaria locale Francesca Milito. Un'occasione, si legge nella nota diffusa da Palazzo Valentini, per rinnovare un accordo già esistente e per implementare i servizi a favore dei migranti all'interno del Cpr di Ponte Galeria. Nel centro, che diversi esponenti politici di sinistra hanno definito "un lager" e sul quale la Garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, ha appena stilato un report agghiacciante, Asl svolgerà anche un servizio di assistenza psichiatrica.

Attenzione specifica a disagi psichici

"Verrà riservata un'attenzione specifica a questo aspetto - scrive la Prefettura - finalizzata alla prevenzione di eventuali situazioni di disagio psichico e al supporto dei migranti". E' previsto quinti un presidio fisso all'interno del Cpr, dove a febbraio si è suicidato Ousmane Sylla e nel 2024 finora si sono già verificati diversi tentativi di suicidio e autolesionismo.

"Massimo apprezzamento per lavoro svolto"

Palazzo Valentini ha espresso "il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Asl in questi anni" e ha evidenziato "l'importanza fondamentale dell'impegno costante dell'azienda che, oltre a prevedere le visite al primo ingresso nel centro, si è sempre adoperata per garantire un accesso diretto e tempestivo alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche".

Infine, Palazzo Valentini ricorda il recente rinnovo di protocolli d'intesa con enti del terzo settore come "A Buon Diritto", Comunità di Sant'Egidio e il Centro Astalli per offrire ai migranti mediazione linguistica e culturale, ascolto e orientamento in materia di protezione internazionale.