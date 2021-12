Covid, Speranza visita l'"hub degli invisibili" a Trastevere: in 5 mesi somministrate 14mila dosi

Quattordicimila dosi di siero anti-Covid somministrate in oltre cinque mesi, 10.000 persone protette dal virus grazie al completamento del ciclo di immunizzazione. Sono i numeri dell' "hub degli invisibili", il centro vaccinale allestito nel complesso ospedaliero del San Gallicano a Trastevere dalla Comunità di Sant'Egidio. Aperto il martedì e il giovedì pomeriggio dal 6 luglio, l'hub ha permesso a senza dimora e migranti di avere accesso ad un servizio dal quale, chi per oggettive difficoltà personali e chi per impedimenti burocratici, sarebbero rimasti esclusi.

Per questo, nel pomeriggio di martedì 14 dicembre, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha visitato lo spot sanitario. “Apprezzo vivamente - ha commentato il ministro - l’umanità con cui le persone vengono accompagnate alla vaccinazione. Grazie alla raccolta dei loro dati, finalmente possono essere inserite nel sistema sanitario nazionale: non sono più invisibili ma riacquisiscono uno dei diritti più importanti, che è quello alla salute”.

L' "hub degli invisibili", che tali ora non sono più, è stato aperto su interessamento del commissario per l'emergenza anti-Covid 19, il generale Francesco Paolo Figluolo in collaborazione con la Regione Lazio e l'Asl Roma 1. L'attività del centro proseguirà anche a Natale e sono iniziate le somministrazioni delle terze dosi.