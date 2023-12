Covid-19, proposte le mascherine sui mezzi pubblici a Natale 2023

“Tornare ad indossare le mascherine sui mezzi pubblici”. Non vogliamo “sbloccarvi un ricordo” perché questa è l’attualità. Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed epidemiologia della facoltà di medicina e chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, all’Adnkronos ha lanciato un appello per tornare ad indossare le ormai famose Ffp2. Dopo aver vissuto le passate festività natalizie contando quanti parenti si potevano avere a cena e se fosse giusto o meno uscire di casa, anche nel 2023 torna lo spettro del covid sul Natale dei romani e non solo.

Mascherine sui mezzi pubblici

Il comune di Roma ha lanciato, di recente, il Piano di Natale 2023 che consiste, principalmente, in un forte potenziamento dei mezzi pubblici. La metro A è tornata aperta anche la notte, ci sono delle linee gratuite che circolano lungo le vie del centro e con l’estensione della Ztl fino alle 20 è normale ricorrere al trasporto pubblico locale per spostarsi in città. Peccato che, secondo Ciccozzi, sia proprio in queste occasioni che bisognerebbe indossare la mascherina. Del resto, è da settembre che i contagi da covid 19 sono in aumento (e i numeri, secondo gli esperti, sono sottodimensionati) e le vaccinazioni, iniziate ad ottobre, vanno a rilento.

Rimettere la mascherina Ffp2

Ciccozzi, ad Adnkronos Salute, ha spiegato che oggi “bisognerebbe rimettere la mascherina quando si viaggia in treno, in metro o sull'autobus. Altro che evitare i baci”. Il problema, per il professore, è che i mezzi sono molti frequentati anche da persone che, pur avendo sintomi, non sanno di avere il covid. “Il suggerimento è proprio questo: mettere la Ffp2 assolutamente in metro, in treno e aereo” ha detto l’esperto. Per Ciccozzi le protezioni individuali andrebbero utilizzate nuovamente anche “negli ospedali, nelle Rsa” e, soprattutto, “sui mezzi pubblici delle grandi città”.

Open Day

Anche se non si è più capillari nella raccolta dati come nel 2020, tutti confermano il fatto che i contagi da covid 19 siano in aumento. Lo ha detto anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il quale ha annunciato l'avvio di "open day" dedicati alle vaccinazioni. "Meglio tardi che mai" ha commentato l'ex assessore alla sanità del Lazio, Alessio D’Amato di Azione. "Il Lazio è passato da regione leader per numero di vaccinati a maglia nera - ha scritto D'Amato in una nota - sono settimane che segnalo la difficoltà nel fare i vaccini soprattutto per fragili e anziani, e i dati sono impietosi. Basta pensare che nel Lazio la percentuale di over 80 che si è vaccinata è di appena il 6,5%. Con le prossime festività in mancanza di un deciso cambio di rotta è facile prevedere un netto peggioramento della situazione”.