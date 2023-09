Covid, a Roma e nel Lazio tornano a salire i contagi. A ottobre riprendono le vaccinazioni

La Regione Lazio si prepara, oltre alla vaccinazione antinfluenzale confermata dal 2 ottobre, anche ai nuovi richiami per combattere il Coronavirs, raccomandati ai 350mila fragili e tutti gli over 60 in tutto il territorio. La campagna è prevista per il prossimo mese, seppure con una data non ancora precisa. La guardia contro il Covid, dunque, resta alta complici anche le nuove varianti come Eris, più resistente e con una maggiore capacità di sfuggire alle difese anticorpali.

Casi Covid in aumento

D'altronde l'ultimo report settimanale sulla diffusione del coronavirus diffuso dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di Sanità sottolinea come nel Lazio nei sette giorni compresi tra il 7 e il 13 settembre vengono registrate 3.628 nuove infezioni, mentre la settimana precedenti si erano fermati a 2.496, con un tasso di positività passato dall'11,9 al 15,1%.

A Roma, nello specifico, sono registrati 75 nuovi casi ogni centomila abitanti, mentre sono 181 le persone ricoverate in ospedale (più 38,2 per cento), con sette malati in terapia intensiva. Insomma, il virus c'è ancora.

Anche a livello nazionale i casa sono in risalita come spiega l'istituto Gimbe: "Dopo circa due mesi di sostanziale stabilità del numero dei nuovi casi settimanali, che tra metà giugno e metà agosto hanno oscillato tra 3.446 (6-12 luglio) e 6.188 (3-9 agosto), da quattro settimane consecutive si rileva una progressiva ripresa della circolazione virale", si legge in una nota. Infatti, dalla settimana 10-16 agosto a quella 7-13 settembre "il numero dei nuovi casi settimanali è aumentato da 5.889 a 30.777, il tasso di positività dei tamponi dal 6,4% al 14,9%, la media mobile a 7 giorni da 841 casi/die è salita a 4.397 casi/die, l'incidenza da 6 casi per 100 mila abitanti (settimana 6-12 luglio) ha raggiunto 52 casi per 100 mila abitanti".

Le vaccinazioni

Così mentre i contagi covid continuano a salire, la Regione si prepara ai richiami per la vaccinazione. Un campagna che potrebbe essere anche anticipata se il ministero della Salute "fornirà indicazioni in questo senso", riferiscono all'Adnkronos Salute. Per partire, infatti, la Regione è in attesa delle indicazioni ministeriali, sia per quanto riguarda le dosi di vaccini acquistati e assegnati, sia per l'operatività della campagna.



Il vaccino contro il Covid si potrà fare nel Lazio, come l'antinfluenzale, in farmacia, negli ambulatori dei medici di famiglia, nei centri vaccinali delle Asl, negli ospedali e nelle strutture private accreditare. Il vaccino utilizzato sarà quello di Pfizer, informano dalla Pisana. Per la vaccinazione anti-Covid, non ci saranno come in passato strutture dedicate, come gli hub. Sarà necessario, quindi, anche approntare i protocolli per le vaccinazioni dai medici di famiglia e nelle farmacie. Protocolli che sono già stati sottoscritti per la campagna vaccinale contro l'influenza.