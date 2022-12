Covid, il Governo stila le linee guida in caso di aumento contagi. Come prenotare la quarta dose

Uso delle mascherine al chiuso, lavoro domiciliare e riduzione delle aggregazioni. Ma anche ventilazione degli ambienti chiusi e intensificazione delle quarte dosi di vaccino anti-Covid e di un'ulteriore dose per alcune categorie a rischio. Sono alcune delle azioni indicate dal ministero della Salute, in caso di peggioramento della situazione epidemiologica, nella circolare 'Interventi in atto per la gestione della circolazione del SarsCoV2 nella stagione invernale 2022-23'. Il documento fornisce spunti per "predisporre a livello regionale un rapido adattamento di azioni e servizi nel caso di aumentata richiesta assistenziale".

L'utilizzo di mascherine, si legge nella circolare, "è efficace nel ridurre la trasmissione dei virus respiratori e nel caso in cui si documentasse un evidente peggioramento epidemiologico con grave impatto clinico e/o sul funzionamento dei servizi assistenziali, potrebbe essere indicato il loro utilizzo in spazi chiusi, finalizzato in particolare a proteggere le persone ad alto rischio di malattia grave".

Si raccomanda la somministrazione delle quarte dosi con i vaccini bivalenti alle categorie a rischio, ed un'ulteriore dose di richiamo con vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente "è attualmente raccomandata alle seguenti categorie di persone che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo con vaccino a mRNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall'ultima infezione: persone dagli 80 anni in su, ospiti Rsa, persone dai 60 anni in su con fragilità. Su richiesta dell'interessato, anche tutti gli altri soggetti ultrasessantenni, che hanno già ricevuto un secondo richiamo, potranno, comunque, vaccinarsi con una ulteriore dose di vaccino".

La Regione Lazio è stata la prima a partire con la somministrazione della quarta dose lo scorso 24 febbraio 2022 per le persone con marcata compromissione della risposta immunitaria (immunodepressi) che abbiano già ricevuto il ciclo vaccinale primario e la dose addizionale di completamento. Al momento la somministrazione della quarta dose nella Regione Lazio è aperta a tutta la popolazione con età superiore ai 12 anni, come spiega la Pisana. Le dosi di richiamo si possono prenotare sul portale della Regione. La somministrazione può avvenire trascorsi almeno 120 giorni dalla conclusione del ciclo primario o dalla somministrazione dell’ultima dose di richiamo oppure dall'ultima infezione (data del test diagnostico positivo).

La quarta dose, secondo la Regione, è raccomandata "a tutte le persone di età minima di 60 anni, alle persone con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti di età minima di 12 anni, alle persone estremamente vulnerabili dietro valutazione e giudizio clinico specialistico, agli operatori sanitari, agli ospiti e operatori delle strutture residenziali, alle donne in gravidanza e a tutte le persone con età minima di 12 anni che non abbiano ancora ricevuto una dose di richiamo successiva al ciclo primario".