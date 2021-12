Covid, allarme quarantene a scuola: "Più di mille classi in dad, servono restrizioni durante le festività"

Più di mille classi in quarantena tra Roma e il resto delle province del Lazio. I numeri della pandemia nelle scuole li fornisce Cristina Costarelli, presidente dell'associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio in una dichiarazione all'AdnKronos.

Le primarie più colpite: 4 classi in dad per ogni istituto

"Il primo ciclo, con circa 400 istituti, è il più colpito - spiega la dirigente del liceo Newton - ci sono scuole con 12 classi in didattica a distanza, con una media di 4 classi in dad per ogni istituto. Nel mese di dicembre la salita è stata repentina". Grande preoccupazione, dunque, per quello che potrà succedere dopo le festività, periodo nel quale le famiglie si riuniscono e a differenza dello scorso anno non vivranno limitazioni, se non (ad oggi) l'uso obbligatorio della mascherina anche all'esterno, come da ordinanza di Zingaretti.

"Misure restrittive durante le festività"

"Vediamo il rientro a gennaio con una certa preoccupazione - conferma Costarelli - . Potrebbero essere d'aiuto misure restrittive durante le festività o a gennaio conteremo i nuovi positivi delle vacanze di Natale, come anche la vaccinazione dei piccoli, se partirà estensivamente. Ma resta il problema dell'asintomaticità degli studenti vaccinati alle secondarie superiori. Al rientro, la struttura sanitaria o commissariale dovrebbe organizzare un controllo capillare, a tappeto di tutti gli alunni".

La posizione dei presidi sulla chiusura anticipata

La scorsa settimana le voci incontrollate di un possibile anticipo delle vacanze per le scuole erano state accolte negativamente dai presidi ("siamo contrarissimi, il problema vero sono le classi pollaio" aveva dichiarato Mario Rusconi) e anche la stessa Costarelli a Roma Today aveva chiarito la posizione: "Noi non abbiamo né pensato né chiesto chiusure anticipate - spiegava -, l'allarme è stato generato da medici di base e Asl alle prese con una gestione ai limiti dell'impossibile per quanto riguarda quarantene e tamponi, soprattutto nelle scuole elementari. La nostra preferenza, da sempre, è la didattica in presenza. Anche perché ci sono dei passaggi normativi da compiere, per chiudere anticipatamente, per i quali non c'è proprio tempo".

"Sul testing capillare nessuna notizia da Figliuolo"

Ora però il mirino si sposta sul testing: "Il 7 gennaio dovrebbe essere dedicato a questa indagine e con ingresso scaglionato in classe, solo ad esito di tampone negativo - è la proposta di Costarelli - La misura preventiva del diffondersi dei contagi potrebbe essere il testing capillare condotto da Asl e struttura commissariale. Di quest'ultima però nel Lazio non abbiamo notizie. Per quanto riguarda l'attivazione del piano di supporto alle quarantene con il testing, che avrebbe dovuto gestire Figliuolo, infatti ad oggi non abbiamo ricevuto riscontri. Noi chiediamo da un anno il testing capillare, continuo e dettagliato. La struttura commissariale potrebbe intervenire in doppia funzione affiancando al già annunciato piano di supporto alle quarantene, l'effettuazione di tamponi continui, una volta a settimana, per individuare gli asintomatici".