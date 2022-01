Scuola, tamponi, quarantene e sorveglianza: storia di una famiglia nel caos

"Dottoressa sono la mamma della bambina che fino a ieri era in testing per un caso scolastico, da oggi è in Dad per altri casi positivi. Lei è negativa al T5, vaccinata con doppia dose somministrata il 6 gennaio quindi da più di 15 giorni. Ma abbiamo scoperto ora che il padre è positivo quindi che facciamo?". Più che una richiesta di informazioni un rebus che vede protagonista una bambina di prima elementare e le sua famiglia che DIRE ha raccontato dalle sue pagine.

La vicenda inizia a scuola quando si registrano due casi accertati di Covid-19. Si dispone quarantena immediata, seguono pertanto le comunicazioni alle famiglie, attivando il protocollo. Il giorno successivo al primo caso accertato, la domenica, i bambini fanno il T0. Negativi, dunque il lunedì tutti in classe, o quasi perché c'è anche chi sceglie di restare a casa in attesa del T5 o di non fare tamponi e tornare dopo 14 giorni. Dunque didattica in presenza per i tamponati al giorno zero e Dad per chi resta a casa. Ma non tutti ne hanno diritto, si richiede alla scuola la possibilità di farla e l'istituto valuta se è possibile attivarla o meno. Arriva il giorno del T5 e in 4 (su 8 che hanno frequentato tra il T0 e il T5) risultano positivi.

Due sintomatici, due asintomatici. Dunque scatta la Dad per tutti e la quarantena che, come riporta la nota della ASL datata 28 gennaio, prevede l'isolamento del 'contatto stretto' all'interno dell'abitazione e nessuna distinzione tra bambini vaccinati e non. La quarantena dura quindi 10 giorni con tampone finale oppure 14 senza test. Con la specifica per le famiglie di avvisare il pediatra. Ma c'è un però. Una delle bambine negative al T5 è entrata - nel mentre - in contatto con un caso positivo il giorno precedente al tampone negativo, è il padre con il quale non vive ma che dunque ha visto nelle 48 ore precedenti.

La mamma della bambina, dunque, ha deciso di chiedere informazioni direttamente alla Asl. Alle sue richieste ha risposto una dottoressa: "Non si preoccupi signora- risponde la dottoressa- non rifaccia un tampone alla bambina a meno che non abbia sintomi. Faccia 5 giorni di autosorveglianza e 10 giorni di ffp2 mi raccomando".

Infine, come riporta la DIRE: "Bene, grazie un tampone in meno. Tanto dovrà fare il T10 per rientrare a scuola", sospira la mamma. "Signó la prego- conclude la pediatra lasciandosi andare al dialetto romanesco- non me dia tutte 'ste informazioni in più che qua pe' ognuno di voi ce sta 'na regola diversa". E dunque ora, si chiede la mamma, vale la nota della ASL o l’'indicazione della pediatra per la sorveglianza attiva? Caos tra regole e quarantene.