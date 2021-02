VIDEO | Coronavirus, Zingaretti ai ristoratori: "Distanziate i tavoli, così restiamo in zona gialla"

"Faccio un appello con tutto il cuore a tutti gli esercizi commerciali, ristoranti, bar e pub che da qualche giorno hanno riaperto perché tornati in zona gialla: mantenete i tavoli distanziati e cercate di evitare assembramenti all'interno e all'esterno dei vostri locali". A dirlo è il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine dell'inaugurazione del centro vaccinale all'interno dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. "Il Lazio è stata la regione che più a lungo è rimasta in zona gialla - continua il governatore e segretario del Partito democratico -, so che avete sofferto molto, ma ora non molliamo”.

Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, risponde subito all’appello con una nota: "Ringraziamo il presidente della Regione Lazio per aver compreso gli sforzi che il settore della ristorazione, gli imprenditori e tutta la filiera dell'agroalimentare, hanno fatto e stanno facendo per superare la crisi economica dovuta alla pandemia, ma non possiamo nascondere i ristori insufficienti ed evidenziare come gli operatori, fin dall'inizio dell'emergenza Covid, hanno attuato le normative e i dispositivi richiesti dal governo affinché ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar e streetfood potessero lavorare a pieno regime e in sicurezza. Nel raccogliere l'appello, aggiungiamo che in modo responsabile gran parte dei ristoratori applicano già da un anno il distanziamento tra i tavoli, e per quei pochi che non dovessero farlo ribadiamo l'inasprimento delle sanzioni come del resto abbiamo già richiesto alla Prefettura di Roma e agli altri organi competenti".

Zingaretti poi si rivolge anche agli esercizi commerciali: “Grazie per il lavoro svolto finora, ma è meglio un cliente in coda fuori piuttosto che un negozio troppo pieno”.