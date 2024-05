Cotral pubblica la Carta della qualità e dei servizi 2024

Cotral ha pubblicato la Carta della qualità e dei servizi 2024, documento ufficiale che regola i rapporti tra le aziende di pubblica utilità e chi ne usufruisce. Sulla base di quanto previsto degli indicatori del contratto di servizio con la Regione Lazio, la carta indica i risultati ottenuti nel 2023 dall'azienda di trasporto rispetto agli obiettivi prefissati. Mancano ancora i dati sull’indagine della customer satisfaction, la cui pubblicazione avverrà entro il 30 giugno.

Il contratto di servizio

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, la quantità dei servizi erogati nel 2023 è pari a 74.101.638 km/vetture a fronte di un obiettivo di 75.500.000. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, quindi delle ferrovie ex concesse Roma-Viterbo e la ex Roma Lido, Cotral è impegnata a produrre nel 2023 1.335.000 treni per chilometro anno sulla linea Metromare/Roma Lido e 1.166.000 treni per chilometro anno sulla linea Roma – Civita Castellana – Viterbo.

Trasporto su gomma

Cotral sta effettuando, dal 2017, un profondo rinnovo dei mezzi bus, strategia che riguarda circa due terzi della flotta complessiva. Sono stati immessi un totale di 1.122 bus Euro VI, novità che ha prodotto un rilevante impatto positivo in termini ambientali ed una sostanziale riduzione dell’età media del parco autobus che al 31 dicembre 2023 risulta essere di 8,5 anni. Nel corso della prima parte del 2024 saranno immessi in servizio 56 bus Euro VI da 12 metri alimentati a gasolio e ulteriori 79 bus da 12 metri alimentati a metano (CNG) che completeranno la fornitura dei complessivi 178 veicoli acquistata con i fondi del Piano nazionale complementare al Pnrr. Entro la fine dell’anno è prevista inoltre l’integrazione di tale fornitura con l’acquisto di ulteriori 42 bus CNG e di 10 mini bus, da impiegare per il collegamento tra i piccoli comuni della Regione.

Trasporto extraurbano

Andando a vedere nello specifico il trasporto extraurbano su gomma, secondo quanto prevede il contratto di servizio con la Regione Lazio, Cotral si è impegnata a produrre oltre 75,5 milioni di km/vetture anno Nel consuntivo el 2023, come anticipato, si è arrivati a 74.101.638 km/vetture. L’azienda assicura ogni giorno 8.196 corse di linea con una copertura del servizio di 20h su 24h e nel 2023 ha trasportato 97 milioni e 446 mila utenti.

Reclami

Nel 2023, sempre per quanto concerne il trasporto su gomma, sono pervenute all’azienda 6.642 reclami, la maggior parte dei quali (2.560, pari al 38,5%) sulla regolarità del servizio. Altri 1.990 reclami (30%) per i disservizi e 678 (10,2%) sul comportamento del personale. Nel 2023, sono stati smarriti 3.245 oggetti sugli autobus Cotral.

Ferrovie ex concesse

Cotral è impegnata a produrre nel 2023 1.571.000 treni/km anno sulla linea Metromare/Roma Lido con una copertura del servizio dalle 5.15 alle 23.30 e 1.308.000 treni/km anno sulla linea Roma – Civita Castellana – Viterbo con una copertura del servizio dalle 5.30 alle 22.30 sulla tratta urbana e dalle 5 alle 20 sulla tratta extraurbana. Nel 2023, la Metromare ha trasporto 9,47 milioni di utenti, 12,1 milioni quelli trasportati dalla Roma-Viterbo. Il consuntivo del 2023 dice che è stato prodotto 2.629.421,16 treni per chilometro, a dell'obiettivo di 2.715.000.

In termini di obiettivi, nel documento presentato da Cotral si sottolinea come la puntualità e regolarità del servizio, rispetto al 2023, siano stati ampiamente centrati. La Metromare ha raggiunto un consuntivo del 91% di corse puntuali e la Roma Viterbo il 92% a fronte di un obiettivo dell’85%. Per quanto concerne la regolarità, ovvero le corse integralmente effettuate rispetto a quelle programmate, la Metromare ha fatto registrare un 95% di treni regolari, la Roma Viterbo il 91% a fronte di un obiettivo fissato al 90%.

Sul fronte dei reclami, gli utenti della Metromare ne hanno presentati 1.268, nel 69,6% dei casi per problemi legati a cancellazioni e ritardi delle corse. Sulla Roma Viterbo i reclami sono stati 309, di cui 225 sulla regolarità del servizio.

Lavori sulla Metromare

Nel corso del 2024 sono previsti lavori di ammodernamento dell’infrastruttura che comporteranno la chiusura anticipata della linea a partire da oggi, lunedì 13 maggio, dalle ore 21:00. Al posto dei treni, ci sarà un servizio sostitutivo effettuato con 8 vetture. Nella tratta urbana della Roma Viterbo ci sarà un servizio di bus, dal lunedì al venerdì, dalle 22:00 alle 23:30 effettuato con 4 vetture che fanno spola tra i capolinea Montebello e P.le Flaminio. Nella tratta extraurbana, invece, le vetture saranno 12 e viaggeranno dal lunedì al sabato.