Le fermate sono pericolose, Cotral le cancella (ma non le sostituisce). Studenti a piedi sulla Flaminia

A piedi lungo la trafficatissima Flaminia, zaino in spalla, tra le auto e i camion che sfrecciano a poca distanza. La scuola è iniziata all’insegna del rischio per gli studenti dell’istituto Margherita Hack di Morlupo, complice la soppressione delle due fermate Cotral in entrambi i sensi di marcia e la mancanza di un’alternativa, quantomeno comunicata ufficialmente.

"Mia figlia frequenta il quarto anno - spiega una mamma sul gruppo Facebook La Piazza Rianese, postando un video - Da martedì scorso il Cotral salta spesso la fermata davanti alla scuola, soppressa perché pericolosa, e lascia i ragazzi a Montelarco costringendoli a camminare a piedi sulla Flaminia. La situazione è a dir poco pericolosa, dobbiamo trovare una soluzione".

A denunciare la situazione è stato anche il Comitato Pendolari Ferrovia RomaNord: “Abbiamo ricevuto testimonianze video di corse che lasciano gli studenti sulla via Flaminia, studenti che per raggiungere la scuola se la devono fare pericolosamente a piedi - sottolineano - Abbiamo segnalato nuovamente a Cotral, Regione Lazio e Comune di Morlupo il problema, così non si può andare più avanti e dobbiamo attivarci tutti per prenderci carico del problema attivamente, anche per una manifestazione o in sit-in di massa sotto la Regione Lazio e Cotral/Astral”.

Il problema è legato all’assenza di marciapiedi nei pressi delle due fermate. Gli studenti, per attendere i mezzi, si concentrano lungo il ciglio della strada, una situazione rischiosa che Cotral e Regione, anche alla luce delle numerose segnalazioni, hanno pensato di risolvere sopprimendo le due fermate. Il Comune di Morlupo, dopo una serie di incontri, ha individuato nel piazzale antistante l’entrata dell’istituto le due nuove fermate, ma il problema è che con l’inizio delle scuole gli autisti dei bus Cotral sembrano non avere idea della rimodulazione del percorso. E così i ragazzi vengono lasciati sulla Flaminia, e percorrono la distanza che li separa dal Margherita Hack a piedi.

A questo si aggiunge il fatto che “ormai da alcuni giorni - spiegano ancora dal Comitato - salta il treno extraurbano che passa a Riano alle 6,49, gettando nel panico studenti, pendolari e lavoratori che devono raggiungere la capitale e che conseguentemente si ammassano con le auto private sulla via Flaminia per raggiungere la stazione di Montebello, che sta diventando purtroppo la vera stazione di riferimento per i comuni a nord di Roma, da Sacrofano a Rignano. Stamattina la fila delle auto iniziava 6 km prima di Montebello. Chiediamo quindi di ripristinare al più presto quel treno che è l'unico che porta la maggior parte degli studenti dei comuni interessati nelle scuole romane”.