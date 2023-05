Nella Capitale le mense scolastiche costano meno. I dati a Roma e nel Lazio

Roma è tra le città più economiche per far mangiare i bambini nelle mense scolastiche. L'ultimo report di Cittadinanzattiva conferma quanto già emerso negli scorsi anni: nella Capitale le famiglie spendono in media 2,32 euro a pasto, cifra che già solo a Rieti è oltre il doppio.

Il report sul costo delle mense scolastiche a Roma e nel Lazio

Il report 2022/2023 di Cittadinanzattiva sulla spesa che le famiglie affrontano per far mangiare i figli nelle mense scolastiche dimostra che nel Lazio la spesa media mensile è ben più bassa che a livello nazionale. Sono 73 gli euro a testa, in media, contro gli 82 nazionali, incrementati del 2% rispetto al 2020/2021. Addirittura in Basilicata si arrivano a toccare i 109 euro mensili.

Il campione oggetto di studio

Il campione di riferimento della ricerca di Cittadinanzattiva è composto da famiglie di tre persone, con un reddito lordo annuo poco superiore ai 44.000 euro con un corrispondente ISEE che resta leggermente sotto i 20.000 euro. Per calcolare la quota annuale del servizio di refezione, l'associazione ha ipotizzato una frequenza di 20 giorni al mese per 9 mesi, escludendo quote extra.

Roma città economica. A Rieti si spende oltre il doppio

Andando a prendere in considerazione il Lazio e le sue province, si capisce quanto Roma sia l'area più economica in assoluto con i suoi 2,32 euro a pasto, quindi 46,18 euro al mese che diventano 418 euro l'anno. Ben meno dei 970 euro di Rieti, provincia più costosa in materia di mense scolastiche. Al secondo posto Frosinone con 891 euro seguita da Viterbo con 540 euro.

Pnrr: 30 nuove mense tra Roma e provincia

Il report prende anche in considerazione i progetti Pnrr grazie ai quali verranno costruite nuove mense scolastiche nel nostro territorio. Con i fondi europei, convogliati nel piano nazionale di ripresa e resilienza, nel Lazio entro i prossimi tre anni dovrebbero aprire 65 nuove strutture, delle quali 49 di nuova realizzazione. Con 28.512.192,18 euro, le amministrazioni locali interverranno in tutte le province laziali. Nell'area metropolitana di Roma sono previste mense a Frascati, Tolfa, Ariccia, Palestrina, Nazzano, San Cesareo, Montelibretti, Lanuvio, Monte Compatri, Campagnano, Sacrofano, Ardea, Santa Marinella, Genzano, Fiumicino, Morlupo, Rocca Priori, Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Ladispoli, Nettuno, Zagarolo, Subiaco, Labico e ovviamente nella città di Roma, per un totale di 30 nuove mense scolastiche finanziate con oltre 14.000.000 di euro.