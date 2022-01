Musei gratis, mercatini e villaggi natalizi: cosa fare a Roma il 1 gennaio (covid permettendo)

Musei gratuiti, passeggiate, mercatini, villaggi di Natale. Se i festeggiamenti del 31 dicembre sono stati necessariamente limitati dallo stop a discoteche, dj set, concerti pubblici che avrebbero comportato assembramenti pericolosi per il contagio da coronavirus, il 1 gennaio c'è qualche opzione in più per trascorrere la giornata di festa, caratterizzata da un calendario di eventi dal sapore natalizio e non solo. Il tutto sempre nel rispetto delle normative legate all'evolversi della pandemia.

Cosa si può fare il 1 gennaio

I musei capitolini saranno aperti e a ingresso gratuito, pronti ad accogliere Capodarte, la manifestazione fatta di incontri gratuiti in compagnia di personalità del mondo dell'arte e della cultura, oltre alle consuete visite guidate a cura della Sovrintendenza capitolina. Nei musei, lo ricordiamo, è possibile entrare con il green pass "base", la certificazione verde che viene rilasciata se si è guariti dal Covid, se si è vaccinati o se si è fatto un tampone rapido o molecolare con esito negativo.

Accanto ai musei, tra commedia e musical, anche i teatri romani hanno un cartellone vario per il primo giorno dell'anno. Al Sistema andrà in scena il musical Mamma Mia, al teatro Parioli uno spettacolo che porta la firma di Dario Fo e Franca Rame, e ancora all'Ambra Jovinelli il riadattamento teatrale del film "Mine Vaganti". In questo casi, per quanto riguarda i teatri, ma anche i cinema e le sale da concerto al chiuso, serve invece il green pass "rafforzato", o super green pass, la certificazione verde che viene rilasciata se si è guariti dal Covid o se si è vaccinati.

Mercatini e villaggi di Natale

Per chi preferisce invece passare la giornata all'aria aperta, non mancano i mercatini che illuminano e scaldano tanti borghi nei dintorni di Roma, e naturalmente i villaggi natalizi in città e fuori. Dal Christmas World all'Auditorium Parco della Musica, dove viaggiare tra i luoghi più caratteristici delle più grandi città del mondo immersi tra luci e spettacoli. Al parco di Cinecittà World la magia del Natale, con il mercatino, la casa di Babbo Natale e oltre 40 attrazioni per grandi e bambini, come la pista di pattinaggio e le luminarie artistiche. Poco fuori città, nel Castello e borgo di Santa Severa si può trascorrere ore piacevoli nell'atmosfera suggestiva del borgo diventato villaggio delle Meraviglie durante le feste natalizie.

Trasporti per il 1 gennaio

Nella giornata del 1 gennaio il servizio sull'intera rete Atac (superficie e metroferroviaria) e RomaTpl inizierà alle 8 e seguirà il normale orario dei giorni festivi. Anche nelle metro l'inizio del servizio sull'intera rete è previsto alle ore 8, seguirà poi l'orario prolungato con partenza delle ultime corse alle ore 2.30. Novità anche per il servizio taxi con una scontistica per i residenti di Roma. Qui tutti i dettagli.

Rifiuti

Nel periodo delle festività natalizie restano aperti i centri di raccolta rifiuti dedicati agli ingombranti. Fino al 9 gennaio saranno operativi tutti i giorni, anche il 1 gennaio, dal lunedì al sabato con orario 7-12 e 14-19 e la domenica con orario 7-13.