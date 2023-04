"Siamo tutti Stefano Dal Corso": il Tufello in strada per chiedere l'autopsia sul 42enne morto in carcere

Verità. Questo quello che viene chiesto da un quartiere intero, il Tufello, durante la manifestazione organizzata nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 aprile. Un breve corteo con il quale si è chiesto di eseguire l’autopsia sul corpo di Stefano Dal Corso, il 42enne trovato senza vita nella sua cella del carcere di Oristano, lo scorso 22 ottobre.





Il suicidio, come causa della morte, non convince infatti famigliari e amici. E dopo la conferenza stampa in Senato insieme ad Ilaria Cucchi, ora è il quartiere intero in cui Stefano è nato e cresciuto a chiedere di chiarire la situazione. “Questa è una giornata importante per noi perchè vediamo tante persone che come me vogliono la verità - dice Marisa Dal Corso, sorella di Stefano -. Non ci fermeremo fino a quando non verrà eseguita l’autopsia. Cosa vogliono nascondere?”.

In piazza anche il presidente del municipio III di Roma, Paolo Marchionne. Mentre prosegue la raccolta fondi per permettere alla famiglia di eseguire l’esame autoptico privatamente.