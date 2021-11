VIDEO | I tassisti invadono Roma da tutta Italia: rabbia contro il decreto concorrenza di Draghi

Da piazza della Repubblica a piazza Venezia. Con cori, petardi, bombe carta e fumogeni. Sono circa 5mila i tassisti che, arrivati da tutta Italia, hanno deciso di manifestare nella mattinata di oggi, mercoledì 24 novembre, contro il decreto legge concorrenza.

“Il nostro è un servizio pubblico e deve essere gestito dagli enti locali, com’è sempre stato - spiega Riccardo Cacchione di Usb -. Non esiste concorrenza in questo settore, andrebbe ad incidere unicamente sulle tariffe, che oggi sono calmierate”.

“Giù le mani dai tassisti”, viene scandito più volte durante tutto il corteo. L’attenzione è verso il Premier, Mario Draghi, riprodotto su un volantino con la scritta “Speculazione internazionale”, e le multinazionali come Uber.

“Chiediamo lo stralcio dell’articolo 8, altrimenti le proteste continueranno e saranno ancora più deciso rispetto a quella di oggi”, dice Alessandro Genovese di Ugl Taxi.

Una delegazione di tassisti sarà ricevuta a breve dal vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.