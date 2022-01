Gli studenti tornano in piazza: Esquilino sorvegliato speciale dopo gli scontri al Pantheon

"Di scuola non si può morire". Con questo appello, gli studenti tornano in piazza per commemorare Lorenzo Parelli, il ragazzo deceduto in fabbrica a Lanuzacco in provincia di Udine, nell'ultimo giorno di stage per l'alternanza scuola-lavoro. Dalle 16:30 alle 18:30 è previsto un corteo da piazza dell'Esquilino con la partecipazione di circa 250 persone.

Entro le 13, rimozione dei veicoli in sosta da piazza dell'Esquilino, largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi. Il quartiere sarà sorvegliato dalle forze dell'ordine, dopo gli scontri al Pantheon. Il corteo, secondo quanto appreso, partirà da piazza Vittorio Emanuele II lato Via Carlo Alberto, e poi proseguirà per via dello Statuto, via Merulana, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell'Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, per poi pasare in via dei Fori Imperiali, con arrivo a piazza della Madonna di Loreto.

Sono previste possibili chiusure e deviazioni al passaggio del corteo. "La morte di Lorenzo non è stata un'incidente. Negli scorsi anni si sono già verificati incidenti gravi che hanno coinvolto studenti in stage, ciononostante non è stata presa alcuna misura per la loro tutela né si è messo in alcun modo in discussione il modello dell’alternanza scuola-lavoro nel suo complesso", spiegano da Unione degli Studenti.

"La mobilitazione è solo il primo passo: abbiamo bisogno di ripensare dalle fondamenta la scuola, il lavoro, il funzionamento di questa società. Lo dobbiamo a Lorenzo, lo dobbiamo a tutte le nostre sorelle e i nostri fratelli, lo dobbiamo al futuro di tutte e tutti noi: incontriamoci, discutiamo, costruiamo l’alternativa, pratichiamola", aggiungono.