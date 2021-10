VIDEO | Dal Circo Massimo al Miur, un migliaio gli studenti al corteo: "Siamo il futuro senza un futuro"

In marcia per conquistare i diritti. Un migliaio gli studenti che questa mattina, al Circo Massimo, si sono dati appuntamento per un corteo con arrivo al Miur. Le tappe che hanno toccato i ragazzi sono state: piazzale Ugo la Malfa, Piazza Albania, viale della Piramide, Porta San Paolo, via Marmorata, Piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, Piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via Girolamo Induno, Viale di Trastevere ed infine il Miur.

"Alle persone che si riuniranno domani vogliamo chiedere un futuro", si sente ai megafoni, poi ancora "Ci teniamo a farci sentire innanzitutto per la nostra scuola. Non è possibile uscire alle 15.40 e non mangiare praticamente neanche più. A scuola per due settimane è addirittura mancata l'acqua potabile e le macchinette che la distribuiscono aumentano sempre i prezzi".

Proteste, quindi, anche per gli orari d'ingresso "a scaglioni", che impedirebbero il regolare svolgimento della vita quotidiana dei ragazzi: "Abbiamo bisogno di rispetto, la situazione è disumana. Io devo andare a scuola guida e in palestra, ma devo comunque continuare a studiare perché ci tengo alla mia formazione, ma con questi orari non ce la faccio più".