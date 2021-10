I licei di Roma in corteo alla vigilia del G20: "La scuola non è una prigione"

Un corteo di studentesse e studenti della Capitale che dal Circo Massimo si dirige al ministero dell'Istruzione a viale Trastevere, alla vigilia del G20 che si terrà all'Eur questo fine settimana: le richieste sono le stesse sin dal ritorno in aula, ovvero una scuola diversa, senza orari scaglionati, senza limitazioni nell'utilizzo degli spazi come cortili e palestre, ma anche "meno nozionistica" chiede qualcuno.

Dal Tasso al Righi, dal Plinio al Virgilio e anche Morgagni, Manara (stamattina alle 9 gli occupanti sono usciti dopo un accordo con la preside e le forze dell'ordine), Montale, Ripetta, Cavour, sono molti gli istituti superiori di Roma che si sono dati appuntamento: "Siamo il futuro senza futuro" scrivono in uno degli striscioni che guidano il corteo.

"Rivendichiamo la partecipazione dei giovani alle riunioni del G20 - dice qualcuno - . Scuola, spazio, socialità. Ci riprendiamo tutto". L'accusa che viene fatta dagli adolescenti romani è rivolta a quelle istituzioni che "non hanno fatto nulla in questa pandemia per risolvere i problemi della scuola". La mancanza di tempo libero, dovuta al ritorno a casa da scuola spesso abbondantemente dopo le 16, insieme a quella di spazi per la socialità è uno dei temi che più sta a cuore a chi protesta e che dall'inizio di settembre sta causando scioperi (come al Cavour), animando assemblee e muovendo occupazioni (Albertelli, Rossellini, Ripetta, Manara).

A via Girolamo Induno, incrocio con viale Trastevere, un gruppo di manifestanti ha bruciato un cartone rappresentante una scuola raffigurata come una prigione: "Al G20 vogliamo dire che vogliamo un futuro, certezze, lavoro. Basta ad un sistema marcio, al precariato, allo sfruttamento delle risorse".