Centinaia al corteo contro lo sgombero di Spin Time. Il Prefetto apre al confronto

Circa 150 le associazioni e centinaia le persone che hanno preso parte al corteo organizzato dagli occupanti di Spin Time, esperienza di welfare dal basso nata dall'emergenza abitativa di 450 persone che vivono in un edificio di proprietà privata all'Esquilino. La manifestazione, lanciata il 18 ottobre dopo le notizie di un imminente sgombero, è partita alle 17 di venerdì 27 ottobre da piazza dei Sanniti e San Lorenzo e si è conclusa davanti l'occupazione di Santa Croce in Gerusalemme. Una delegazione ha incontrato il Prefetto Lamberto Giannini.

Il corteo di Spin Time a Roma

Si è svolto senza tensioni il corteo organizzato da Spin Time venerdì 27 ottobre. Centinaia di persone, anche molti bambini, studenti, semplici cittadini, hanno attraversato un pezzo di città partendo da piazza dei Sanniti, sede dell'ex Cinema Palazzo sgomberato a novembre 2020, per arrivare proprio davanti all'ex palazzo Inpdap, poi acquisito dai privati, ora di proprietà di Investire SGR e occupato nel 2013. Hanno partecipato associazioni studentesche, Libera, Cgil Roma e Lazio, Pd, Sinistra Civica Ecologista, Anpi, Sinistra Universitaria, Mediterranea, Extinction Rebellion. Tra le figure politiche presenti: Michela Di Biase, Massimiliano Smeriglio, Nicola Fratoianni, l'assessore capitolino Andrea Catarci, il consigliere regionale Claudio Marotta, diversi esponenti di centrosinistra in Campidoglio e nei municipi di Roma.

Il "no" degli occupanti allo sgombero

Durante il corteo, che ha toccato anche la sede dell'ex Dogana a San Lorenzo, dove presto sorgerà uno studentato di lusso, i militanti hanno ribadito il "no" alle ipotesi di sgombero entro Natale, come emerso nei giorni scorsi. La proprietà, infatti, avrebbe intenzione di trasformare il palazzo in un mega-hotel e starebbe pressando per svuotare l'edificio, mandando via le 450 persone che lì vivono da ormai dieci anni. Un'ipotesi che va in contrasto con le intenzioni del Comune, che nel suo Piano Casa approvato a maggio 2023 ha inserito Spin Time tra gli immobili da acquistare per preservarne l'esperienza sociale. Il Pd a Montecitorio ha presentato un'interrogazione ai ministri dell'interno, dell'economia e delle politiche sociali chiedendo la salvaguardia dell'occupazione.

L'apertura del Prefetto durante un incontro a Palazzo Valentini

Una delegazione del corteo ha ottenuto un incontro con il Prefetto Lamberto Giannini, a Palazzo Valentini. Andrea Alzetta, leader di Action e fondatore di Spin Time Labs, insieme a rappresentanti di Pd, SCE, Cgil e Libera ha rappresentato le istanze della comunità occupante dell'Esquilino, il valore sociale dell'esperienza ormai decennale e messo sul tavolo il progetto di Roma Capitale che vorrebbe tentare l'acquisizione dell'immobile, seguendo quanto invece riuscito con l'occupazione di via del Porto Fluviale. "Il Prefetto si farà carico di convocare un tavolo dopo aver sentito la proprietà, il comune di Roma e il ministro - ha spiegato Andrea Alzetta di Spin Time - Secondo il prefetto è inopportuno trasformare una situazione ricca e bella in una situazione che potrebbe trasformarsi in un problema di ordine pubblico. Il prefetto crede che vada trovata una soluzione, e anche velocemente. Perché la proprietà sta provando a mandare avanti un procedimento giudiziario nei confronti del ministero degli interni per chiedere il risarcimento per il mancato guadagno". L'azione del ministero dell'interno "è scorretta anche nei confronti del comune di Roma e del Piano Casa, che era già stato stipulato" ribadiscono dalla delegazione.