Cinema Palazzo, migliaia di persone in strada contro lo sgombero: cariche al termine del corteo

Migliaia di persone hanno sfilato nel pomeriggio per le strade di San Lorenzo in risposta allo sgombero del Cinema Palazzo di piazza dei Sanniti di questa mattina. Attivisti degli spazi sociali romani, cittadini e realtà associative del quartiere, movimenti per il diritto all'abitare, studenti, persone solidali da ogni parte della città. "Una marea antifascista, antissisista, solidale, arrabbiata e convinta che ogni quartiere avrebbe bisogno di luoghi come il cinema", scrivono gli attivisti.

Mentre un presidio più ristretto è stato mantenuto per tutta la giornata in via degli Ausoni, l'appuntamento per tutta la città è scattato alle 17. A quell'ora piazza dei Sanniti è ancora chiusa dai blindati delle forze dell'ordine e il fiume di gente è costretta a passare da via Tiburtina per potersi immettere nel quartiere. Il microfono in testa al corteo passa di mano in mano: "Quello che è accaduto questa mattina è un attacco al cuore della città e questo corteo è solo il primo passo per dire alla sindaca Raggi, e a tutti quelli che hanno intenzione di fare una campagna elettorale sporca, che non avranno spazio".

Meno di mezz'ora più tardi il corteo, che era sceso lungo via degli Ausoni, risale quasi chiudendo un cerchio: via dei Marsi, attraverso piazza dell'Immacolata in direzione del parco dei Caduti. Proprio lì dietro, infatti, in via dei Peligni, c'è un capannone di proprietà pubblica che nel 2013 era stato occupato per qualche settimana dagli attivisti di Communia, un altro spazio sociale del quartiere, dal quale erano usciti per la presenza di amianto. I manifestanti hanno aperto il portone scorrevole e tra applausi e fumogeni sono simbolicamente entrati nella struttura. "Noi non ci arrendiamo, se pensavano di aver risolto il problema con lo sgombero si sbagliano di grosso", hanno gridato.

Poi il fiume di gente è tornato in via Tiburtina e poi su via dei Volsci in direzione piazza dei Sanniti. E' stato a questo punto che i manifestanti si sono avvicinati al cordone di polizia con l'intento di 'rientrare' nella piazza per poter svolgere un'assemblea. La polizia ha così caricato il corteo con i manifestanti che sono stati costretti a indietreggiare.