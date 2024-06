Roma Pride, un arcobaleno di un milione di persone in marcia verso il circo Massimo

Si sono messi in movimento intorno alle 16:30 ma la piazza era stracolma già da ore. Quasi 40 carri, ognuno con altoparlanti a tutto volume e “scortati” da circa un milione di persone, hanno colorato la città. Il corteo del Roma Pride, giunto alla sua 30° edizione, marcia verso il Circo Massimo. Alla testa il sindaco di Roma, Roberto Gaultieri. Sono tante, però, le personalità del mondo della politica che hanno voluto prendere parte all’evento. Tra la folla non si contano striscioni e cartelloni utilizzati per rivendicare l’orgoglio gay.

Roma Pride 2024

La parata, nata per chiedere maggiori diritti per la comunità Lgbtqia, è partita da piazza della Repubblica. Ad aprire il corteo le attiviste del collettivo trasfemminista Kinkygirls, in sella alle loro moto. Sul carro ufficiale del Roma Pride è salita la madrina dell’evento, la cantante Annalisa.

C’erano, come riporta l’agenzia Dire, anche i carri del circolo Mario Mieli, delle Famiglie arcobaleno, del Help gay line-Gay center, di Agedo, dell'associazione Libellula, del Muccassassina e quello di Nl, associazione lgbtqia olanese. "E' il più grande Pride degli ultimi anni nella storia della manifestazione a Roma- ha commentato Colamarino- arriva in un momento decisivo per la comunità Lgbt; dobbiamo essere tutti uniti e numerosissimi per questa grande festa e gridare il nostro inno d'amore”. Secondo gli organizzatori circa un milione di persone ha preso parte all'evento.

"È fondamentale essere qui -ha detto all’agenzia Dire il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri - noi ci siamo sempre anche se questo è un anno speciale: si festeggia il trentennale ma anche perché dobbiamo ancora lottare perché non abbiamo tutti i diritti e non abbiamo ancora fatto quei passi in avanti per eliminare tutte le discriminazioni legislative, culturali o sociali. Il Pride è quindi come sempre una festa ma anche un momento di lotta".

l percorso del Roma Pride 2024

I partecipanti sfileranno transitando da via Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena.