Corteo Non una di meno a Roma. Slogan contro la violenza, il patriarcato, Israele e Giorgia Meloni

Non mancheranno le polemiche nonostante il tema accomuni tutti. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne sta assumendo diversi significati. In particolare, a far discutere è la manifestazione del Circo Massimo, dove si stanno radunando migliaia di uomini e donne di tutta le età per il corteo organizzato da “Non una di meno”. Non solo slogan contro il patriarcato: nel mirino anche Israele e il governo Meloni.

"Questa è una piazza politica. La questiona della violenza è politica", dice un'attivista a un punto stampa. "Il nostro richiamo è 'Ci vogliamo vive e libere'. Siamo giunti a questa giornata in un clima complesso. Il tema è tornato alla ribalta con il femminicidio di Giulia. C'è stato un clima di unità ma non basta dire che si è contro la violenza. Non bastano misure securitarie. Servono misure serie e non cosmetiche", sottolineano.

Corte contro la violenza

Come riporta l’agenzia di stampa Dire, dalla piazza sono arrivati slogan contro il patriarcato, la 'mascolinità tossica' e ovviamente, i femminicidi, già 107 in Italia dall'inizio dell'anno. Bersaglio delle manifestanti, come detto, anche il Governo Meloni, accusato di fare poco o nulla per contrastare la cultura maschilista e patriarcale in Italia. Sarebbero 50mila i partecipanti alla manifestazione.

Come da previsioni della vigilia, non mancano i riferimenti al conflitto israelo-palestinese con un chiaro e inequivocabile sostegno alla popolazione di Gaza. Dalle bandiere della Palestina al coro 'siamo tutte palestinesi'. Il corteo, partirà a breve dal Circo Massimo per raggiungere piazza San Giovanni, passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Tra le presenze istituzionali annunciate e confermate, il segretario della Cgil, Maurizio Landini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e la leader Pd, Elly Schlein. Non dovrebbe esserci invece Elena Checchettin, sorella di Giulia, uccisa per mano dell'ex Filippo Turetta.

Tantissime le iniziative e gli eventi in tutta la città, compreso un "blitz" delle femministe negli studi Rai. Le ACLI di Roma hanno realizzato, come ogni anno, una cartolina di sensibilizzazione che ha come slogan: “Se ti aspira la libertà, ti spezza. Stop violenza!”.

Un messaggio che tutte le donne e gli uomini delle ACLI di Roma hanno sentito l’esigenza di sottolineare, per rimarcare come la violenza di genere, soprattutto in un contesto che si pensa essere protetto, sia un’ombra dai mille volti che “ti spezza dall’interno, che colpisce nell’inaspettato, nell'intimo, nel cuore di relazioni che dovrebbero essere soltanto sinonimo di affetto e rispetto, e che invece un giorno cambiano aspetto”.

Lotta per l’ambiente

Le donne sono scese in strada anche per difendere l’ambiente. Prima del corteo ufficiale della manifestazione contro la violenza sulle donne, il movimento di Non Una Di Meno ha promosso interventi performativi in punti diversi della città ed Extinction Rebellion, movimento contro la crisi climatica, ha aderito all'iniziativa. A Piazza Navona ha eseguito una performance teatrale di mimo come gesto di denuncia attraverso la Red Rebel Brigade. Una lunga fila di attivisti con lunghe tuniche rosse ha camminato muta e lentissima per rappresentrae “l'urlo silenzioso di tutte le vittime della violenza patriarcale verso le donne, di genere ed anche quella violenza che sta dominando e uccidendo Madre Terra per l'indifferenza dei governi e l'avidità delle multinazionali del fossile”.

Una nuova panchina rossa

Nel quartiere Casilino, in via delle Cincie, la questura di Roma ha inaugurato una panchina rossa, donata da Roma Tor Vergata, a simboleggiare l'impegno contro la violenza e la vicinanza di tutti alle donne del quartiere e non solo. A supporto della stessa iniziativa, come riporta la Dire, anche il camper del progetto '...Questo non è amore' con a bordo l'equipe specializzata nella trattazione delle denunce e delle segnalazioni di violenze e di altri reati commessi soprattutto a danno delle donne. Molti giovani studenti hanno partecipato all'iniziativa con grande entusiasmo e attenzione.