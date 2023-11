Il corteo di Non una di meno a Roma. La marea transfemminista pronta a prendersi la città

“Non una commemorazione delle vittime di femminicidio ma un punto di concentrazione della rivolta alla violenza strutturale che colpisce le nostre vite”. Così Non una di meno, il movimento femminista e transfemminista nato nel 2016 e che si batte contro ogni forma di violenza di genere, presenta la manifestazione di Roma.

La manifestazione di Non una di meno a Roma

Un grande corteo che sabato 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, si snoderà per le strade della Capitale, tra il Circo Massimo e Piazza San Giovanni. "Dall’inizio dell’anno sono stati registrati più di 100 casi di femminicidi e transcidi, e anche le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono sempre più numerose”, scrivono le organizzatrici riportando i dati del loro osservatorio. La mobilitazione nazionale del 25 novembre, che avrà a Roma e Messina le due piazze principali, non sarà “un momento rituale ma la precipitazione di una mobilitazione quotidiana - nelle scuole, nei posti di lavoro, nei quartieri, al fianco dei centri antiviolenza femministi e transfemministi - che con il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin si sta riversando in cortei spontanei nelle piazze di tutta Italia”. E probabilmente a Roma arriverà anche Elena Cecchettin, la sorella della ragazza 22enne di Vigonovo uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta. “Se domani non torno, sorella distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima” sarà lo slogan di apertura del corteo al quale si attendono almeno 10mila persone.

La marea transfemminista contro il patriarcato

“Il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto a pochi giorni dalla scadenza del 25 novembre, ha riacceso il dibattito pubblico e politico intorno al tema dell’insufficienza di misure di repressione e di inasprimento delle pene, terreno su cui, a partire dagli stupri di Palermo e Caivano, si è concentrata l’azione del governo Meloni a colpi di decretazione di urgenza razzista e classista. Come diciamo e pratichiamo da anni, la risposta è in una trasformazione radicale delle condizioni culturali e sociali che producono violenza, abusi, discriminazione e marginalizzazione delle donne, delle soggettività lgbtqia+ e migranti”, scrive Non una di meno.

“Quelle di Roma e di Messina - assicurano - non saranno quindi piazze neutre ma saranno piazze di indignazione e di forza collettiva”. Una “marea transfemminista ingovernabile contro la violenza patriarcale” poiché, sostengono le organizzatrici, “'unico cambiamento possibile è a partire dalla rivolta permanente, nelle case, nelle strade, sui luoghi di lavoro, ovunque”.

Il percorso del corteo del 25 novembre

L’appuntamento per il corteo di Roma di Non una di meno è alle ore 14.30 in zona Circo Massimo. Il percorso si snoderà tra via dell’Ara Massima di Ercole e arriverà a piazza di Porta San Giovanni passando per Porta Capena, via di San Gregorio, via Labicana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.