Corteo pro Palestina a Roma, striscioni e slogan contro Meloni e Israele

Striscioni contro Israele, Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. Cori per la Palestina e per chiedere l’uscita dell’Italia dalla guerra. Alla fine sono stati circa 5 mila i partecipanti al corteo che oggi, sabato 4 novembre, si è radunato intorno alle 14 a piazza Vittorio per poi raggiungere, in serata, piazza di Porta San Giovanni. In strada sono scesi soprattutto studenti e centri sociali che non si sono fatti scoraggiare neanche dalla pioggia.

Striscioni contro Israele

Come riporta l’Adnkronos, già alle 14 si sono cominciate a radunare le persone a piazza Vittorio. Presenti le sigle della sinistra Potere al Popolo, Usb e Rifondazione Comunista, i movimenti studenteschi di Cambiare Rotta e Osa, i movimenti per la casa e la comunità palestinese.

Diversi gli striscioni esposti anche prima della partenza del corteo. "Fuori l'Italia dalla guerra", "No alla guerra e alle spese militari. Fuori dalla Nato, Palestina libera" e "Nato, Ue, sionisti: cacciamoli via” sono solo alcune degli slogan scritti ed esposti dai manifestanti pro Palestina e anti-militaristi.

Striscione contro Giorgia Meloni

I manifestanti ne avevano per tutti. Sempre come riporta Adnkronos, è stato esposto uno striscione con i volti del premier italiano Giorgia Meloni, del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del presidente Israeliano Benjamin Netanyahu, del segretario generale della Nato Jens Stoltemberg e del presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen. Vicino ai volti compariva la richiesta di "una nuova Norimberga per i crimini dell'Occidente in Palestina".

Boicotta Israele

Il corteo è partito intorno alle 15 ed era guidato dallo slogan 'Fuori l'Italia dalle guerre, con la Palestina fino alla vittoria', firmato dal comitato Angelo Baracca. Con il passare del tempo e nonostante la pioggia i manifestanti, che all’inizio erano circa un migliaio, sono diventati circa 5 mila. Il corteo ha raggiunto, come da programmi, piazza San Giovanni e non ci sono stati disordini né particolari tensioni.

C’era preoccupazione per questa manifestazione, anche alla luce delle tensioni dei giorni precedenti. Dopo lo scoppio della guerra a Roma erano state prese misure di sicurezza che non si vedevano dai tempi dell’11 settembre. C’era timore soprattutto per le possibili azioni dei comitati studenteschi che già avevano avuto delle tensioni con le forze di polizia in occasione di manifestazioni analoghe. Di recente, studenti della Sapienza si sono accampati nei pressi dell’università per protestare contro Israele.