Roma, oggi la manifestazione pro Palestina di studenti e centri sociali: allerta massima

L'allerta è massima oggi a Roma per il corteo pro Palestina che si terrà al centro. Sono attese 1500 persone, secondo fonti della questura, ma potrebbero essercene di più. Dalle 14 alle 19, la manifestazione con corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II per poi raggiungere piazza di Porta San Giovanni. Il corteo sfilerà lungo via Emanuele Filiberto.

Lungo il percorso sono stati rimossi tutti i veicoli e sigillati i cassonetti. Deviate o limitate anche le linee bus 3Nav, 5, 14, 16, 51, 81, 85, 87, 105, 360, 590, 649 e 792. Possibili deviazioni anche per le linee 218 e 665.

Massima allerta

In strada ci saranno movimenti studenteschi, centri sociali, partiti comunisti, Potere al Popolo, Usb e comitati di altre città. L'allerta è massima, considerati anche i momenti di tensione nelle precedenti manifestazioni. La Prefettura e la Digos monitorano la situazione.

Il clima è teso, anche se non preoccupante. Nella ultime ore, sui muri del ministero della Cultura, sono state fatte scritte anti Israele. Sempre in settimana è stata disegnata una stella di David su un palazzo a piazza Bologna, dove sono stati affissi anche dei volantini con i bambini rapiti da Hamas. E poi c'è l'aggressione all'influencer palestinese Karem Rohana e l'oltraggio alle pietre d'inciampo.