La protesta a Roma contro le condanne a morte e gli arresti dei manifestanti in Iran

Giornata di mobilitazione a sostegno per popolo iraniano. A Roma dalle 14 di oggi, domenica 8 gennaio, in centinaia hanno marciato in corteo da piazza della Repubblica a piazza Madonna di Loreto al grido “Donna, vita, libertà”. Nello stesso momento in cui si svolge un’analoga manifestazione a Torino.

Le ragioni della mobilitazione

La giornata di protesta è promossa dalle comunità iraniane residenti in Italia: “Con queste due mobilitazioni vogliamo sia ricordare il terzo anniversario dall’abbattimento del volo PS752 dell’Ukraine International Airlines da parte del corpo delle guardie Iraniane e chiedere giustizia per i 176 passeggeri uccisi - scrivono gli organizzatori -, sia esprimere la crescente preoccupazione per le esecuzioni, per le nuove condanne a morte, per gli arresti delle e dei giovani manifestanti che si stanno susseguendo in queste settimane”.

Ed è una giornata particolare, all’indomani della impiccagione di Mohammad Mahdi Karami e Seyyed Mohammad Hosseini, i due giovani manifestanti iraniani accusati di aver ucciso un paramilitare lo scorso 3 novembre. A nulla sono valsi gli appelli della comunità internazionale per salvarli dal boia.

Sotto all’ambasciata iraniana

Una petizione a sostegno della libertà in Iran è stata lanciata dal quotidiano La Stampa che, in breve tempo, ha raccolto l’adesione di oltre 300 mila persone. La consegna delle firme all’ambasciata iraniana a Roma alle 12 di oggi, con un presidio di protesta che ha raccolta l’adesione e il sostegno di numerose personalità politiche. “Serve una grande mobilitazione perché queste battaglie riguardano tutti noi - dice Alessio D’Amato, assessore alla Salute della regione Lazio e candidato alla presidenza regionale per il centrosinistra - la difesa delle donne e degli uomini iraniani rappresenta la difesa del mondo democratico. Bisogna battersi”.

“In Europa c'è ancora troppo silenzio sulla battaglia che le donne iraniane stanno conducendo - dice Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati - . Non bisogna solo essere al loro fianco, ma mostrarsi durissimi nelle sedi comunitarie, perché il regime iraniano non può ricevere nessun tipo di sostegno né di collaborazione”. Dello stesso avviso Mara Carfagna, presidente di Azione: “Spero che domani la presidente Meloni affronti anche questo tema con Ursula von der Leyen, l'Italia si faccia promotrice di un'iniziativa europea per fermare immediatamente le esecuzioni capitali”. Polemico con gli “assenti” Carlo Calenda: “Non si è vista una 'sardina'. Invece sarebbe proprio il caso che si mobilitassero e facessero sentire la loro voce, perchè chi viene ucciso, massacrato, impiccato, sono giovani della loro età che combattono per la libertà”.

“Fermate le esecuzioni, salvate l’Iran”

Il corteo che ha marciato per le strade della Città Eterna ha raccolto moltissime adesioni soprattutto da parte delle realtà associative della Capitale. Manifestazione con la quale si chiede maggiore impegno alle autorità italiane, ed europee, per fermare i disordini in Iran, ma anche le esecuzioni. Un paese ormai sempre più nel caos che vede da una parte i manifestanti chiedere più diritti da quando è morta Mahsa Amini - la 22enne arrestata perchè indossava male il velo - dall’altra il pugno duro dei servizi di sicurezza iraniano. Al centro sempre più giovani stanno perdendo la vita in segno della protesta.