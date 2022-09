Venerdì corteo per il clima a Roma: deviano 27 linee bus

Dalle 9 alle 14 di venerdì, in Centro corteo dei "Fridays for Future", movimento impegnato per le azioni in risposta al cambiamento climatico. La manifestazione partirà da piazza della Repubblica per raggiungere i Fori Imperiali, dopo aver percorso via delle Terme di Diocleziano, via Giovanni Amendola, via Cavour, piazza Esquilino, di nuovo via Cavour e largo Corrado Ricci. Possibili chiusure, e conseguenti deviazioni, per le linee: 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910, H.

Sempre venerdì, ma nel pomeriggio, manifestazioni di chiusura della campagna elettorale.

Dalle 16 alle 21 a piazza del Popolo. Attese 15mila persone. Divieti di sosta sulle rampe di viale Gabriele D'Annunzio che portano sulla piazza. Possibili rallentamenti nell'area circostante, ovvero tra piazzale Flaminio, il Muro Torto, via Luisa di Savoia, Passeggiata di Ripetta, ponte Regina Margherita, i lungotevere in Augusta e Arnaldo da Brescia, nelle fasi di afflusso e poi deflusso dei partecipanti.

Dalle 18 alle 20, nell'area verde davanti alla basilica di San Giovanni. Annunciata la partecipazione di 6mila persone. Divieti di sosta, e possibili chiusure, su piazza di Porta San Giovanni. Possibili deviazioni per le linee di bus della zona.