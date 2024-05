Weekend con cortei e Giro d'Italia, scatta il piano sicurezza anti infiltrati

Il rischio disordini e la paura per gli infiltrati ci sono. Sarà un sabato intenso a Roma, sia per l'arrivo di 70mila persone per la Giornata mondiale dei Bambini indetta dal Papa con il raduno prima allo stadio Olimpico e poi a San Pietro.

Ma anche per le manifestazioni di oggi. La prima, che si svolgerà dalle 14.30 alle 20, è quella promossa dal movimento "Non una di meno" per la completa attuazione della legge 194 sull'aborto. Il corteo sarà da piazza Vittorio Emanuele II a piazza Bocca della Verità e si snoderà lungo via dello Statuto, via Merulana, via Labicana, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio e via dei Cerchi. Divieti di sosta su piazza Vittorio (tra via dello Statuto e via Napoleone III); via dei Cerchi (tra via dell’Ara Massima di Ercole e piazza Bocca della Verità; piazza Bocca della Verità.

Sempre per oggi, dalle 15 alle 20, è previsto un altro corteo promosso da collettivi e centri sociali per protestare contro i decreti sui rave party, con partenza e arrivo al Ponte Settimia Spizzichino. Prevista una partecipazione di circa 500 persone.

Domani, invece, Roma si tingerà di rosa per la tappa finale del Giro d'Italia. Il percorso passerà dal lungomare di Ostia, attraverserà via dei Fori Imperiali, per poi tagliare verso piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina con una serie di chiusure stradali.

Tre eventi che sono a grosso rischio infiltrati. Tra tutti, i fari sono puntati anche sugli attivisti di Ultime Generazione. Il movimento ambientalista in questi mesi si è reso protagonista di vari gesti vandalici, alcuni anche piuttosto recenti dall’interruzione del traffico sul Muro Torto, all'imbrattamento di alcuni negozi a via Condotti, ma anche al blitz agli Internazionali di tennis e quindi anche stavolta c'è il timore di possibili azioni.

Per limitare i disagi saranno oltre mille gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale impegnati, nelle due giornate del 25 e 26 maggio, nella gestione dei servizi di viabilità, nelle chiusure stradali e nella messa in sicurezza delle aree interessate, al fine di garantire il regolare svolgimento degli eventi in programma. In campo anche altri mille tra carabinieri, agenti della polizia di stato e militari della guardia di finanza. Obiettivo sarà quello di monitorare le piazze e bloccare eventuali momenti di tensione.