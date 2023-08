Un'accademia di formazione per autisti di autobus. Ecco come partecipare

Flixbus e Cialone Tour di Ferentino hanno lanciato l’accademia di formazione per conducenti di autobus. Al termine del corso, gratuito, è previsto l'inserimento diretto in azienda tramite contratto a tempo determinato/indeterminato.

L’iniziativa punta a formare nuovi conducenti di autobus rinnovando il cambio generazionale che oggi vede in Italia un terzo dei 10mila autisti sopra i 55 anni.

Il corso che partirà ad ottobre si rivolge a tutte le persone residenti a Roma comprese nel range d’età 24-45 anni. I candidati seguiranno 140 ore di corso in autoscuola, volte ad ottenere la patente di categoria D e abilitazione CQC per il trasporto pubblico dei passeggeri, nonché un periodo di formazione frontale per assumere competenze più specifiche inerenti alla sicurezza sul lavoro (8 ore), alla lingua inglese (8 ore) e all’accoglienza e trasporto passeggeri a mobilità ridotta (8 ore). Più 130 ore rimanenti di training on the job con affiancamenti e ore di tirocinio, sia di gruppo che individuali.

Incondi AD di Flixbus Italia osserva che il rinnovo del parco autisti non sta avvenendo con una rapidità tale da permettere un ricambio generazionale e questo può penalizzare il settore e da qui nasce l’idea dell’accademia.

“Con questo corso vogliamo dare un’opportunità per avvicinarsi alla professione dell’autista. Un lavoro che ha subito nel tempo un’enorme evoluzione ma che ha mantenuto tutti gli aspetti sociali di valore quali la possibilità di incontrare sempre nuove persone, scoprire nuovi posti in Europa e un’importante stabilità lavorativa ed economica” dichiara Massimiliano Cialone, Consigliere di Amministrazione e Legale Rappresentante della Cialone Tour SPA.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae a formazione@cialonetour.it.