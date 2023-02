Un bambino su cinque nelle scuole romane non sa scrivere in corsivo

Oltre il 20% dei bambini iscritti alle scuole primarie di Roma, e dunque uno su 5, ha problemi a scrivere in corsivo. È quanto emerge da una ricerca condotta da Carlo Di Brina (dirigente di Neuropsichiatria infantile dell'Umberto I), Barbara Caravale (del Dipartimento di «Psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione» della Sapienza) e Nadia Mirante (Unità di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù), e pubblicata sulla rivista Children nel febbraio del 2023.

Il 21,6% dei bambini delle scuole romane ha difficoltà a scrivere in corsivo

"La nostra ricerca ha preso in esame i bambini delle scuole pubbliche romane che frequentano dalla seconda alla quinta elementare - spiegano Di Brina e Caravale a RomaToday - I risultati ci dicono che le bambine scrivono meglio dei bambini dal punto di vista della leggibilità del corsivo, e che la velocità di scrittura cresce progressivamente dalla seconda alla quinta. È emerso, inoltre, che nella popolazione a sviluppo tipico c'è una percentuale abbastanza alta, il 21,6%, che ha difficoltà a scrivere in corsivo. Si tratta di un dato abbastanza omogeneo anche con la letteratura internazionale. Anche in altri Paesi, come la Norvegia o l'Olanda, dove sono stati compiuti ampi campionamenti, le percentuali di prevalenza sono simili. Il 20% non può essere un disturbo, ma è comunque un elemento che va poi in qualche modo inquadrato in una valutazione più ampia di altre funzioni e nello studio e nella diagnosi di altri disturbi".

"In questo 21,6% - conferma Caravale - rientrano sia bambini disgrafici sia bambini che nascondono disturbi più ampi, come per esempio il disturbo di coordinazione motoria. Abbiamo notato come negli ultimi tempi sia aumentata molto la sensibilità verso diagnosi precoci di autismo o disturbi dell'apprendimento come dislessia o disortografia, mentre il disturbo di coordinazione motoria è meno valutato, e si può invece diagnosticare anche in età precoce, già intorno ai 5 anni. Eppure viene preso in considerazione solo dopo che il bambino viene visto dalle maestre scrivere con una brutta calligrafia".

Il metodo d'insegnamento incide sull'apprendimento

Anche il metodo di insegnamento incide molto nella capacità dei bambini di scrivere in corsivo: "Non c'è un insegnamento omogeneo o linee guida generali di come insegnare a scrivere il corsivo - prosegue Caravale - ogni scuola utilizza un metodo, non c'è omogeneità, ma in molti casi il corsivo viene insegnato insieme con lo stampatello già dai primissimi anni di scuola, cosa che può generare affaticamento negli alunni".

La tanto citata tecnologia - tablet, smartphone e computer - ha invece un ruolo limitato nello sviluppo della capacità di scrivere in corsivo: "L'uso massiccio e continuato di dispositivi elettronici può certamente condurre allo sviluppo di disturbi come deficit d'attenzione, ma ha molta meno attinenza con la scrittura".