Corsi pubblici di giardinaggio: il comune riapre le prenotazioni

Lunedì 2 maggio riaprono le prenotazioni per l'iscrizione all'edizione 2023 dei Corsi pubblici di giardinaggio, promossi dal dipartimento tutela ambientale di Roma Capitale, presso la storica Scuola Giardinieri, sita nel Parco di san Sebastiano. Come per le scorse edizioni, la procedura di prenotazione sarà esclusivamente online, mediante la casella di posta elettronica dedicata, che verrà pubblicata ed attivata il giorno 2 maggio, poco prima delle ore 12.00.



Le Mail di prenotazione per la partecipazione ai corsi pubblici di giardinaggio dovranno essere inviate non prima delle ore 12.00 del 2 maggio e non oltre le ore 12.00 del 30 giugno di ciascun anno, pena l’esclusione senza impegno da parte dell’Amministrazione di successiva comunicazione.

Hanno la precedenza all’iscrizione coloro che non hanno frequentato il corso in una delle due edizioni precedenti a quello richiesto.

Come ormai tradizione, la Scuola Giardinieri organizza, i Corsi pubblici di Giardinaggio. Essi sono rivolti a tutte le fasce di età, anche senza alcuna competenza in materia di giardinaggio. I corsi sono organizzati in moduli completi, la frequenza è settimanale per un massimo di 20 lezioni in aula della durata di due ore. Il corso teorico è integrato da seminari in aula e visite guidate, lezioni applicative, con carattere dimostrativo, presso punti di interesse del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.

Il programma seguito affronta tematiche riguardanti la vita, la coltivazione e la manutenzione delle piante e dei giardini. I docenti sono funzionari ambientali laureati e con comprovata esperienza.

I corsi, di norma, hanno inizio nel mese di febbraio per terminare entro il mese di giugno. La quota d'iscrizione ai corsi pubblici di giardinaggio è di € 150,00, come disposto dalla Deliberazione n. 9 del 19 febbraio 2016.