Nelle scuole di Roma torna il "terrore gender". Destra e Pro Vita contro Gualtieri

Già a maggio si era scatenata la polemica contro i corsi di formazione dedicati alle educatrici dei servizi 0-6 anni, perché contenenti moduli in cui si discuteva di identità di genere e decostruzione degli stereotipi. Adesso, col rinnovo del corso anche per l'anno 2023/2024 messo nero su bianco in una circolare del 20 ottobre, si sollevano nuovamente gli scudi: "I cittadini devono sapere cosa succede, con l'educazione gender assicurata fin dai primissimi anni di età dei bambini".

La circolare del Campidoglio su corsi per educatrici d'infanzia

Con una circolare indirizzata dal dipartimento scuola e formazione a tutti i municipi e ai funzionari educativi, il 20 ottobre il Comune di Roma ha deciso di rinnovare i corsi di formazione obbligatori per educatrici dei servizi 0-6 anni. Corsi iniziati già lo scorso anno educativo, che coprono il triennio 2023-2026 e prevedono 20 ore di lezione per ogni dipendente e quattro moduli tra cui scegliere, due dei quali obbligatori. Uno è quello sull'educazione alle relazioni e alla decostruzione degli stereotipi di genere, l'altro sull'inclusione dei bisogni speciali dei bambini e delle bambine. Ovviamente, è il primo a mandare su tutte le furie associazioni ultracattoliche e la destra romana.

La destra romana contro la "teoria gender" nelle scuole

"É bene che i cittadini sappiano che l'educazione gender viene assicurata fin dai primissimi anni di età dalla Giunta Gualtieri - denuncia il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia - attraverso la formazione di insegnanti ed educatori dei servizi 0-6 anni e oggi attraverso progetti proposti a bambini e adolescenti di scuole medie e superiori. Anche nonostante la recente richiesta di FdI di consenso informato dei genitori". La paura delle consigliere e dei consiglieri del partito di Giorgia Meloni è che le educatrici, una volta formati, si sentano in obbligo di parlare di determinati temi con bambini estremamente piccoli, tramite giochi, libri, favole ad hoc. Per Giovanni Quarzo, Rachele Mussolini e Federico Rocca "sarebbe opportuno per gli adolescenti soprattutto - sostengono - essere accompagnati nel loro percorso di crescita da una educazione sessuale che potrebbe anche essere di supporto alle famiglie" ma corsi del genere dovrebbero essere "di livello scientifico - continuano - che possa senz'altro comprendere l'educazione al rispetto di orientamenti diversi sessuali e il contrasto di ogni discriminazione su base sessuale. Detto ciò l' educazione gender non ci sembra rispondere a questi requisiti, dettando essa stessa stereotipi e modelli da impartire di cui spesso fanno le spese i bambini stessi".

L'attacco di Pro Vita a Gualtieri e Grassadonia

Contro le scelte formative dei Roma Capitale si muove anche la onlus Pro Vita & Famiglia, organizzazione ultracattolica antiabortista molto vicina a Fratelli d'Italia e alla Lega: "Lo avevamo denunciato a maggio - ricorda Maria Rachele Ruiu, membro del direttivo - ora scopriamo che è stata rinnovata questa obbligatorietà, una vera e propria costrizione ideologica. L’amministrazione Gualtieri, con il chiaro zampino delle istanze Lgbtqia+ portate avanti dal relativo ufficio guidato da Marilena Grassadonia, già presidente delle Famiglie Arcobaleno, continua a portare avanti battaglie politiche e ideologiche sulla pelle dei nostri figli. Ma cosa intendono fare con questi corsi gender? Ebbene, obbligano gli insegnanti a formarsi per parlare ai bambini, di identità di genere e gender, di ìsuperare le gabbie di genere' e di mettere in discussione 'un sistema estremamente binario', cioè quello che riconosce semplicemente che i bambini sono maschi e le bambine femmine".

"In classe leggono libri che sponsorizzano l'utero in affitto"

Per la onlus "si vogliono convincere le femminucce a giocare come maschietti e viceversa - continua Ruiu, che nel 2022 era candidata nelle liste di FdI in Parlamento - si propongono in classe libri di favole che sponsorizzano pratiche come l'utero in affitto e la procreazione medicalmente assistita, a non vergognarsi del proprio corpo nudo, a scegliere i genitori che si vorrebbero avere, o ancora si mostrano favole con 'due papà' che festeggiano il compleanno di un figlio che non è caratterizzato né come maschio né come femmina, annientando così ogni differenza fin dalla prima infanzia. E’ ora di dire basta a tutta questa vergogna. Se Gualtieri e la sua amministrazione vogliono fare battaglie ideologiche e politiche le facciano all’interno delle sedi di partito".