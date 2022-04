Il 25 aprile torna la Corsa di Miguel, cosa cambia per i bus. Deviate 14 linee

Lunedì 25 aprile, la mattina, sino alle 11,30, nell'area del Foro Italico è prevista la XXII edizione della "Corsa di Miguel”. La gara, di 10 km, con partenza da lungotevere Maresciallo Diaz incrocio viale Boselli, proseguirà sui lungotevere Maresciallo Diaz, Cadorna, Della Vittoria, Oberdan, Ponte Risorgimento e poi ancora lungotevere Flaminio, lungotevere Thaon di Revel, Ponte Milvio, via Capoprati, di nuovo il lungotevere Cadorna, via Canevaro, viale delle Olimpiadi, via Roberto Morra di Lavriano, viale dei Gladiatori.

Prevista anche una gara non competitiva, di circa 4 km, che dal ponte della musica si snoderà sul lungotevere Cadorna, via Roberto Morra di Lavriano, viale delle Olimpiadi, viale dei Gladiatori, l'area dello stadio Olimpico.

Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 2 della notte tra domenica e lunedì e interesseranno il lungotevere Diaz (con la deviazione anche delle linee di bus n200 e n201). Dalle 6,30 poi, e sino alle 11,30, lo stop al traffico interesserà il resto del percorso di gara. A spostarsi saranno i bus delle linee 32, 53, 69, 200, 201, 280, 301, 446, 628, 911, C2 e C3.