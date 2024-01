Corsa di Miguel, per la venticinquesima edizione oltre 11mila partecipanti

Dieci chilometri tra le strade che passano tra il Foro Italico, ponte Milvio e lo stadio Olimpico, per ricordare Miguel Sanchez ma anche per ribadire che lo sport è inclusione e che può diventare un potente volano a favore dell’esercizio della libertà di pensiero.

Una corsa i difesa dei diritti

“La corsa di Miguel è un grande esercizio di memoria che ci ricorda la storia dei Desaparesidos e che poi declina in difesa dei diritti, come lotta alle discriminazioni” ha commentato Simone Menichetti, presidente Uisp Roma che organizza la manifestazione al fianco del Club atletico centrale e con la collaborazione di Aics. È un’iniziativa che nasce per non dimenticare la vicenda di Miguel Sanchez, poeta e maratoneta che nel 1979 fu strappato alla famiglia e ucciso dagli squadroni della morte. Ma è anche un appuntamento che ogni anno consente, a migliaia di persone, di cimentarsi in una corsa in tutta sicurezza.

Tre manifestazioni ed 11mila iscritti

Sono tre le modalità attraverso le quali, gli organizzatori, hanno puntato a coinvolgere il più ampio numero di alteti. Una dieci chilometri è stata riservata ai runner che vogliono cimentarsi in una gara agonistica. La stessa distanza è però stata messa a disposizione per la “non competitiva” e poi, per tutti, è stato organizzato un percorso anche di 3 chilometri. Un percorso che prende avvio a Lungotevere Diaz , passa per i ponti, prosegue nel Villaggio Olimpico e termina all'interno dello stesso stadio.

Un fiume di appassionati che hanno sottolineato con la loro partecipazione l'importanza dell'inclusione attraverso lo sport. Tra loro, infatti, c’erano centinaia di studenti delle 278 scuole che hanno aderito al progetto Miguel e di volontari delle 40 associazioni impegnate nel campo della solidarietà che hanno adottato tutti i tratti del percorso colorandolo con striscioni e bandiere. Senza dimenticare la grande partecipazione degli “spingitori”, i runner che hanno partecipato al campionato italiano di joelette, una corsa nella corsa con le speciali carrozzine su cui sono salite persone non autosufficienti che hanno potuto ugualmente vivere l'atmosfera della corsa.

La ricetta vincente della corsa di Miguel

“La corsa di Miguel si conferma la ricetta perfetta capace di unire sport, un percorso affascinante nel cuore della nostra città, l'aspetto didattico con tanti insegnati e ragazzi coinvolti ma anche un potentissimo messaggio sociale contro il razzismo e contro i femminicidi” ha commentato l’assessore allo sport di Roma Alessandro Onorato che con lo staff ha preso parte ai 3 chilometri della “strantirazzismo”, una delle tre corse previste nell’ambito della manifestazione. In tutto, per la venticinquesima edizione, sono state oltre 11mila le persone che hanno preso parte ad uno dei tre appuntamenti podistici.

“Eventi come questo svolgono un ruolo fondamentale per la coscienza collettiva e per la formazione degli individui. Fanno sentire meno sole le persone e rendono la società migliore. Stamattina Roma era meravigliosa” ha aggiunto Onorato, a margine della manifestazione podistica che è stata “contro il razzismo e per dire No alla violenza di genere”.

Le vittorie di De Nardi e Mitidieri

Grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, la gara tecnica è stata di buon livello e gli atleti in gara per il successo non si sono risparmiati. A vincere la 25^ edizione è stato l'atleta di Vittorio Veneto Martino De Nardi (Trieste Atletica), che ha tagliato il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 30.04. “E’ un’emozione che non riesco a descrivere sinceramente per quanto è stata grande – ha detto De Nardi dopo l’arrivo -. Ci sono tanti sacrifici dietro a questo risultato soprattutto per uno come me che non fa della corsa una professione ma una vera passione. Entrare allo Stadio Olimpico di Roma e sentire riecheggiare il proprio nome è stato qualcosa di incredibile e ci metterò un po’ a metabolizzare questa sensazione che ho provato”. Al secondo posto si è piazzato Freedom Amaniel (x-Solid sport) che ha chiuso in 30.33, al terzo Italo Giancaterina (Atletica Vomano) arrivato il 30.37.

In campo femminile, invece, vittoria per la romana Lucia Mitidieri (Asd Piano ma Arriviamo) che ha chiuso la prova in 33.16. “Sono decisamente emozionata perché sono stata ferma per un mese e mezzo, riprendendo da poco gli allenamenti, quindi sono venuta alla Corsa di Miguel senza particolari aspettative e invece l’ho vinta – ha detto la vincitrice -. Il percorso mi piace troppo e sapevo che per questo avrei comunque fatto una buona gara. Mi sono divertita tanto, anche se dall’ottavo chilometro ho iniziato a soffrire ma non ho mai guardato il crono, ho solo pensato a divertirmi immersa in un'atmosfera unica”. Al secondo posto, staccata di un minuto e mezzo, Giulia Giorgi (Cus Perugia) che ha chiuso in 34.46, al terzo Ayse Burcin Sonmez (SS Lazio Atletica Leggera) arrivata in 35.40.