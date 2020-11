Coronavirus Roma, Matteo si fa ricoverare insieme allo zio down positivo al Covid: "Non potevo lasciarlo solo"

Quando Paolo, un uomo di 50 anni con sindrome di Down, ha iniziato a stare male e si è reso necessario il ricovero in ospedale perché aveva contratto il Covid-19, Matteo suo nipote ha scelto di farsi ricoverare insieme a lui pur essendo positivo asintomatico. “Non potevo lasciarlo solo” ha detto ai microfoni dell’agenzia Dire che ha raccontato la sua storia.

Matteo Merolla ha 29 anni, fa l’agente immobiliare e vive da sempre nel quartiere Montesacro. “Mio zio, Paolo, è stato ricoverato d'urgenza al Celio ed è stato subito sottoposto a due Tac. Gli è stata riscontrata una grave polmonite, aveva febbre, tosse forte, giramenti di testa costanti, debolezza e malessere generale. La prima notte è stato molto male, continuava a svenire e ad addormentarsi, non gli arrivava abbastanza ossigeno e lui ha pianto tutto il tempo perché non capiva quello che gli stava succedendo. Era molto spaventato”.

Ha aggiunto: “Quando era molto piccolo gli è stata asportata una grossa porzione di un polmone, per cui è stato 'aggredito' dal Covid in maniera seria. È affetto da sindrome di Down e non è autosufficiente, c'era bisogno che qualcuno si prendesse cura di lui. Ho pensato subito che farmi ricoverare con lui fosse un dovere".

E così zio e nipote, in via ‘eccezionale’ sono stati ricoverati al Celio dal 3 al 18 novembre: “Avevo sintomi blandi, prima di entrare in ospedale mi hanno fatto il tampone ed ero positivo così ci hanno ricoverato insieme e abbiamo avuto anche la possibilità di avere una stanza in comune. Mio zio ha avuto bisogno di una maschera per l'ossigeno 24 ore su 24, giorno e notte, e i medici hanno fatto davvero tutto il possibile per non intubarlo vista la sua condizione. È come essere ricoverati in ospedale in un Paese straniero, dove conosci a stento la lingua".

Matteo e Paolo sono guariti dal Covid e rientrati a casa hanno soddisfatto un desiderio: “Mio zio è stato molto felice di ritornare a casa, e' uscito dall'ospedale esclamando, come se fosse un grido di vittoria: 'E bye!'. Ma soprattutto con la richiesta molto netta di avere dei suppli' per cena, così mia madre ed io siamo andati subito a comprarli perche' ogni promessa e' un debito”. Matteo dalla sua stanza nel reparto Covid del Policlinico militare ha continuato comunque a lavorare mentre zio Paolo diventava la mascotte dell'ospedale.