Coronavirus, Zingaretti di nuovo in quarantena: la moglie è positiva

I due sono in buone condizioni di salute. Per il governatore del Lazio si tratta della terza quarantena

Nicola Zingaretti è di nuovo in isolamento a causa del Coronavirus. La moglie del presidente della Regione Lazio, Cristina Berliri, è infatti risultata positiva al Covid in queste ore, nonostante abbia ricevuto le due dosi del vaccino nelle scorse settimane. La donna sta bene, si trova in casa insieme al marito, costretto alla quarantena fiduciaria.

Zingaretti è risultato negativo al tampone di controllo. Per il Governatore del Lazio è la terza quarantena da inizio pandemia. La prima, a inizio marzo, quando venne contagiato dal Coronavirus dopo una visita a Milano. Fu uno dei primi politici risultati positivi al Covid. La seconda lo scorso aprile, quando il virus contagiò un componente del suo staff.