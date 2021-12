Covid: ad un anno dalla campagna vaccinale l'emergenza non è finita. Zingaretti: "Danni enormi anche no vax egoisti"

La direttrice del laboratorio di virologia dell'Inmi Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini (in foto) e gli operatori Omar Altobelli, Alessandra Vergori (medico infettivologa) ed Alessandra D'Abramo (medico infettivologa). Sono stati loro i primi vaccinati nel Lazio della campagna vaccinale scattata un anno fa, che dava una nuova e definitiva chiave di volta nella lotta al cornavirus.

Il 27 dicembre 2020 è entrato nella storia come il V-Day (o Vax Day), con l'Europa che ha inaugurato la più grande campagna vaccinale di sempre. In Italia in un anno sono state 108 milioni le dosi di vaccino somministrate. Stando ai dati forniti dalla Regione, nel Lazio sono state fatte oltre 10 milioni di somministrazioni, oltre il 95% degli adulti e più del 90% degli over 12 hanno completato il ciclo di due dosi equivalente. Sono 1,8 milioni le dosi di richiamo già effettuate.

A fare un punto su questo anno di maratona per combattere il coronavirus, ci ha pensato il presidente della regione Nicola Zingaretti: "Abbiamo rispettato gli obiettivi e i risultati del vaccino si vedono. Basti un dato: i deceduti per covid sono l'80% in meno rispetto a un anno fa. Ma gli ospedali sono affollati e stiamo ritardando le altre cure ad altri cittadini a causa delle persone non vaccinate. Questa cruda verità va detta, perché il nostro compito è difendere l'interesse generale della nostra comunità", ha scritto in una nota mandando una frecciata anche ai no vax: "Il danno di vite, economico e di qualità della cura è immenso e a questo punto non solo per colpa del virus, ma soprattutto per responsabilità di tanti egoisti non vaccinati".

"Un enorme grazie a tutto il personale che ha consentito gli ottimi risultati della campagna vaccinale nella nostra regione e a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno scelto la sicurezza propria e della collettività. - ha poi concluso - Ora avanti con le prime dosi e con il completamento del ciclo vaccinale per chi l'ha già iniziato: non c’è altra strada per uscire dall’emergenza e riprenderci le nostre libertà".