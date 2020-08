Coronavirus, positivo il deputato M5s Stefano Vignaroli: "La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me"

Stefano Vignaroli è positivo al Covid 19. Il parlamentare romano, un passato da attivista nei comitati contro la discarica di Malagrotta, attraverso un post ha comunicato quali sono le proprie condizioni di salute.

Il lascito della Costa Smeralda

“Sono positivo al Covid, la meravigliosa Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me” ha fatto sapere il deputato pentastellato, attualmente presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti s sui reati ambientali.

Le condizioni di salute

“Sono in quarantena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi. Sto più o meno bene. Anzi – ha aggiunto il deputato – dentro ho una fiamma che da tempo non sentivo e sorrido perchè sono fortunato e a breve potrò tornare libero di muovermi, ho tante cose da fare e da vivere”.

I romani ed il Covid

Sono stati numerosi i romani che, tornando dalle vacanze, hanno scoperto di aver contratto il nuovo Coronavirus. Il numero dei positivi al tampone, anche a prescindere dal rientro dalle ferie, ha fatto registrare nella giornata del 26 agosto 121 nuovi casi solo nella Capitale. Settantuno di loro hanno un link con la Sardegna.