Coronavirus, Sharon Stone: "Vaccino un bene comune dopo appello di Zingaretti, grazie Italia"

"Fantastica notizia, il nuovo vaccino italiano sarà pubblico. Grazie Italia” - così Sharon Stone dal proprio profilo Instagram ha commentato l’avvio della sperimentazione del vaccino per il Covid-19 sull’uomo.

Vaccino coronavirus: Sharon Stone ringrazia l'Italia

"Il vaccino italiano sarà pubblico e a disposizione di tutti coloro che ne avranno bisogno" - aveva confermato in occasione della prima giornata di test sull’uomo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, al quale è andato il plauso dell’attrice statunitense.

"Buone notizie. Il nuovo vaccino italiano sarà dichiarato bene comune. Il governatore di Roma (del Lazio ndr) Nicola Zingaretti, che ha firmato l'appello #VaccineCommonGood con il premio Nobel @professormuhammadyunus e altri 153 leader mondiali, lo ha appena dichiarato alla stampa italiana durante l'inaugurazione della fase sperimentale del vaccino anti covid prodotto in italia e finanziato dalla regione lazio. Ce l'abbiamo fatta. Grazie italia".

Sharon Stone colpita da vicino dal Coronavirus. Proprio la settimana scorsa la star di Hollywood aveva pubblicato una foto dall’ospedale che ritraeva la sorella minore, Kelly, ricoverata perché affetta da Coronavirus e costretta al supporto respiratorio.

Coronavirus, Sharon Stone: "Indossate mascherina"

"Mia sorella ha il Covid-19 per colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Mia sorella già soffre di lupus, lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui è andata è la farmacia. Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri" - aveva scritto l'attrice dal reparto Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Come molti già sapranno - ha detto la Stone in un video pubblicato su instagram senza trucco e con un viso visibilmente provato - mia sorella si trova in ospedale, in una stanza del reparto Covid e sta lottando per la sua vita. Anche mio cognato si è ammalato di Covid e anche lui sta lottando per la sua vita".