Coronavirus Roma, indennità da 700 euro per testare il vaccino

Sarà di 700 euro l'indennità per testare il vaccino per il coronavirus dell'Istituto Spallanzani che, venerdì scorso, aveva diffuso un appello per cercare possibili volontari. Il farmato genetico di ultima generazione prodotto dalla Rei Thera di Castel Romano sarà inoculato inizialmente su 90 volontari.

I volontari, di ambo i sessi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 55 anni oppure tra i 65 e gli 85 anni e non hanno partecipato ad altri studi clinici nell'ultimo anno e che non siano stati affetti da Covid-19. Da oggi cominceranno le visite mediche e il 24 agosto verrà iniettata la prima dose di vaccino.

Il loro impegno consisterà in nove visite mediche nel corso dei prossimi sette mesi. La durata di ogni visita sarà di circa 30 minuti, mentre il giorno della vaccinazione sarà chiesto di restare in osservazione per circa quattro ore. "Per il tempo e l'impegno richiesto è prevista un'indennità adeguata alla vigente normativa", rimborso che è stato quantificato per l'appunto in circa 700 euro per ogni volontario spiega Repubblica.

Il piano per arrivare al vaccino, sostenuto da Ministero della Ricerca con il Cnr e dalla Regione Lazio, con un impegno da 8 milioni di euro, e prodotto dalla ReiThera di Castel Romano, ha già visto chiudersi con risultati positivi la prima fase di sperimentazione sui topi. Ora si passa a quella decisiva sull'uomo e si punta a rilevare la quantità minima di vaccino in grado di sviluppare gli anticorpi.