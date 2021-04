"Ecco la data per i vaccini per chi ha tra i 40 e i 50 anni". Ma è una fake news

"Stanno girando informazioni sbagliate sulle date e le fasce d'età della campagna di vaccinazione anti Covid-19 del Lazio. Le fake news sono sempre dietro l'angolo". Lo sottolinea l'account social dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, postando un documento 'bufala' con fasce d'età (40-50enni) e date relative alla vaccinazione.

Non è la prima volta che una 'bufala' sul Covid colpisce il Lazio. Dopo il falso messaggio circolato su WhatsApp per avveritre di una presunta prenotazione per il vaccino tramite PEC, l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio aveva smentito con una comunicazione ufficiale un'altra falsa notizia anche sul vaccino AstraZeneca.