Covid, il sindaco di Valmontone ricoverato a Tor Vergata

Alberto Latini, sindaco di Valmontone, nel pomeriggio del 6 gennaio è stato costretto al ricovero presso il policlinico di Tor Vergata per complicanze dovute alla positività al coronavirus. A dare comunicazione della sua ospedalizzazione è stato lo stesso primo cittadino del comune in provincia di Roma: "Io sto abbastanza bene anche se le condizioni cliniche mi verranno comunicate nei prossimi giorni dopo ulteriori accertamenti".

"Questo deve farci capire che, aldilà delle misure, dobbiamo sempre essere prudenti perché questo nemico è ancora in mezzo a noi. Per quanto possibile cercherò di seguire le faccende amministrative anche se, in questo periodo, Valmontone è comunque in buonissime mani", ha aggiunto il sindaco, provando a tranquillizzare i suoi concittadini sulle sue condizioni di salute.