Coronavirus, due studenti delle superiori positivi al Covid19: scuole chiuse e classi in quarantena

Due studenti positivi al Coronavirus, uno a Roma nord e l'altro a Guidonia Montecelio. Questo quanto ha determinato la chiusure e la messa in quarantena di alcuni liceali.

Studente positivo a scuola a La Storta

In particolare a Roma nord, uno studente dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano De Sanctis della sede di via Giacinto Gallina è risultato positivo al Coronavirus e la sua classe è stata mesa in quarantena. La notizia è stata comunicata venerdì dalla stessa preside Maria Laura Morisani sul sito internet della scuola. "A seguito della segnalazione di uno studente positivo al Coronavirus nella sede di via G. Gallina, sono stati attivati i protocolli previsti. Nella mattina di oggi, 25/09/2020, la Asl Roma 1 ha comunicato l'isolamento fiduciario per il gruppo-classe del caso indice. Si è disposta la sanificazione dei locali della sede succursale di via G. Gallina".

Da lunedì "le lezioni riprenderanno regolarmente: il gruppo-classe è stato avvisato individualmente e svolgerà didattica a distanza per l'orario previsto. Tutte le altre classi riprenderanno le normali attività didattiche con i previsti turni in presenza/a distanza.- si legge ancora -. La riammissione del gruppo-classe in presenza sarà possibile solo in seguito al risultato negativo del tampone di conferma. Si fa appello alla responsabilità individuale sottolineando l'importanza di comportamenti prudenti e attenti a mantenere il distanziamento e l'uso della mascherina, non solo a scuola ma anche nel tempo libero. Si confida nella collaborazione di tutti".

Studente positivo al liceo a Guidonia

Rimarrà invece chiuso lunedì e martedi un liceo di Guidonia Montecelio. A renderlo noto il Sindaco del Comune della Città dell'Aria Michel Barbet: "Sono stato appena informato dal Dirigente Scolastico del liceo Majorana-Pisano Eusebio Ciccotti della positività al Covid 19 di una studentessa. Per precauzione la scuola resterà chiusa nelle giornate di lunedì e martedì per provvedere alla sanificazione dei locali. La nostra Amministrazione in costante contatto con l’Asl Roma 5 e l’istituto scolastico per monitorare la situazione".