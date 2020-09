Caccia al coronavirus a scuola: primi test al liceo Manara di Roma

Sono iniziate questa mattina le operazioni di screening con i test antigenici rapidi al Liceo Statale Manara, il primo della città di Roma.

La Regione Lazio, così, anche nella Capitale ha iniziato l'opera di previsione e tracciamento nelle scuole grazie, in questa circostanza, "all'impegno della Asl Roma 3 e delle USCA-R".

A spiegare l'operazione è l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Nel dettaglio, come si legge nella circolare della Dirigente del liceo di Monteverde: "Si comunica che la ASL RM3 intende predisporre uno screening per Sars Cov 2, utilizzando test rapidi, presso il nostro istituto scolastico. Lo screening sarà organizzato nel cortile dell’istituto o in palestra, ove si recherà Personale medico e infermieristico. Gli studenti e tutto il personale scolastico si sottoporranno al test antigenico su base volontaria".

"La Dirigente Scolastica, dottoressa Atala Grattarola, ha manifestato, in una telefonata intercorsa con l'assessore alla Sanità delle Regione Lazio, Alessio D'Amato, apprezzamento e ringraziamento per l'attività intrapresa per garantire la salute dei giovani, degli insegnanti e di tutto il personale scolastico. Presto lo screening verrà esteso a tutte le scuole con priorità nei plessi dove si sono verificati casi", conclude l'Unità di Crisi COVID-19. I test sono iniziati anche nella provincia della Capitale, a Cerveteri, e domani andranno in scena anche a Fiumicino.

Studenti positivi al coronavirus a Roma

Nel frattempo, sabato, a Roma nord uno studente dell'Istituto di Istruzione Superiore Gaetano De Sanctis della sede di via Giacinto Gallina è risultato positivo al coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Vigna Clara positive 6 maestre in un asilo. Venerdì la notizia dei sei studenti contagiati in un liceo di Talenti. Prima ancora altri casi si sono verificati al Nuovo Salario, Acilia e Tor de' Schiavi. La scorsa settimana contagi anche nel liceo Righi, al De Merode di piazza di Spagna, a Villa De Santis (con un bambino dell'asilo risultato positivo al tampone), senza dimenticare i casi all'American Overseas School of Rome e alla Marymount International.