Coronavirus, a Roma primo studente positivo: sono i 9 contatti a rischio. Saranno in quarantena

La Regione Lazio e la Asl Roma 1 hanno subito circoscritto il caso: il primo studente di Roma trovato positivo al coronavirus fa meno paura. Subito dopo la comunicazione del Marymount International, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è intervenuto per avviare l'azione di contact tracing in collaborazione con i responsabili didattici e sanitari dell'istituto privato.

"Sono stati intervistati tutti i possibili contatti per ricostruire i movimenti e individuare tempi e modalità di interazione con il caso indice. - spiega la Regione Lazio - A fronte di un iniziale elenco di 65 persone prodotto dalla scuola, le interviste hanno permesso di circoscrivere a 9 studenti i contatti a rischio. I ragazzi sono stati posti in quarantena ed in sorveglianza sanitaria. Saranno seguiti dalla ASL con il supporto del medico della scuola e effettueranno gli accertamenti necessari nei tempi e con le modalità previste dalle linee guida ministeriali".

La Marymount International assicurerà loro la didattica a distanza per il tempo necessario. Nessuno dei docenti è stato invece qualificato come contatto a rischio, in relazione ai tempi e alle modalità dell'interazione con il positivo.

"L'efficacia dell’intervento è stata garantita dalla stretta e tempestiva collaborazione tra la scuola e il SISP ASL Roma 1, che continuerà a tenere in sorveglianza sanitaria l'istituto, mentre l’attività didattica proseguirà regolarmente", conclude l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.