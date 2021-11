Coronavirus Roma, lo Spallanzani: "Graduale aumento del rischio. Estendere obbligo della terza dose"

Un alto rischio del contagio da Coronavirus e il tema della terza dose, sommato ad perdita di protezione nei confronti della malattia con il passare del tempo, in particolare dopo 5-6 mesi, dal completamento del ciclo vaccinale. Nella giornata di oggi, durante una delle riunioni periodiche del gruppo tecnico-scientifico dello Spallanzani è stato fatto il punto sulla situazione epidemiologica e sulle iniziative di controllo del Covid-19 a Roma e nel Lazio. Sono stati discussi i dati di incidenza regionale nella popolazione vaccinata e non, ed i dati di incidenza nella popolazione pediatrica prodotti dal Seresmi.

Alla riunione odierna hanno partecipato i dottori Francesco Vaia, Andrea Antinori, Enrico Girardi, Fabrizio Palmieri, Gianpiero D'Offizi, Fabrizio Taglietti, Luisa Marchioni, Emanuele Nicastri, Delia Goletti, Francesco Vairo e Vincenzo Puro. "I dati, in coerenza con quanto osservato in altre aree geografiche, mostrano un graduale aumento del rischio di infezione ed una graduale, anche se meno marcata, perdita di protezione nei confronti della malattia con il passare del tempo, in particolare dopo 5-6 mesi, dal completamento del ciclo vaccinale. - sottolineano dal comitato tecnico scientifico dello Spallanzani - Questa situazione è più evidente nelle fasce di età più anziane ed in particolare nella fascia di età maggiore di 60 anni".

Questo, secondo i medici, "sottolinea la necessità di investire tutte le risorse necessarie per garantire in primo luogo a queste fasce di popolazione (oltre che ai soggetti fragili di qualsiasi età ed agli operatori essenziali: sanitari, forze dell'ordine, operatori scolastici) la somministrazione della dose booster e cercare di garantire la piena copertura entro il mese di gennaio. Allo stato attuale delle conoscenze, appare ipotizzabile che in seguito si possa passare ad una rivaccinazione annuale per garantire una adeguata copertura della popolazione".

Non solo. Secondo gli esperti dell'Inmi, sarebbe inoltre "auspicabile l'allestimento e l'impiego di vaccini specificamente disegnati per le varianti virali predominanti per garantire una copertura ancora maggiore, e l'estensione dell'obbligo vaccinale che includa le tre dosi ad altre categorie a particolare rischio o a stretto contatto con il pubblico", così come andrebbe "studiata una strategia di profilassi sui soggetti fragili e immunodepressi che non rispondono alla vaccinazione che potrebbe includere l'impiego degli anticorpi monoclonali, di recente approvati da Ema anche come strumento di profilassi".

Per quanto riguarda la popolazione pediatrica, ossia gli under 12, "abbiamo assistito ad un effetto di protezione 'di popolazione' per questa fascia di età attribuibile all'impatto della vaccinazione nella popolazione adulta, sottolineano i medici che spiegano: "In altri termini la vaccinazione della popolazione adulta, in particolare negli operatori scolastici, può avere contribuito a ridurre il rischio di contagio in età scolare. Inoltre nella popolazione in questa fascia di età il rischio di infezione sembra legato più ai contagi familiari che a quelli in ambito scolastico. L'effetto protezione 'di popolazione' sui bambini va mantenuto anche sostenendo i livelli di immunità negli adulti con la terza dose di vaccino".

Il gruppo tecnico-scientifico dello Spallanzani, comunque, evidenzia che l'incidenza di ricoveri nei casi pediatrici rimane "estremamente bassa", mentre non sono disponibili dati sul 'long-covid' in questa popolazione. Sul tema della vaccinazione ai più piccoli, i medici dell'Istituto romano la pensano così: "La valutazione di programmi generalizzati di vaccinazione nella popolazione pediatrica sana al di sotto dei 12 anni deve tener conto di molteplici fattori, in termini di benefici e rischi, sia di carattere individuale (rischio di malattia/rischio di reazione avversa) che di popolazione (contributo al controllo della circolazione dell'infezione , copertura vaccinale e protezione di soggetti più fragili). È chiara la necessità di avere maggiori dati soprattutto sulle eventuali conseguenze a lungo termine della infezione da SARS-CoV-2 in questa popolazione".