Coronavirus, ignora isolamento domiciliare e viaggia su treno e bus: Asl al lavoro con Cotral per reperire immagini video

Ha viaggiato da Roma a Sabaudia prima in treno e poi su un bus Cotral nonostante fosse positivo al Covid-19 e ignorando, così, l'isolamento domiciliare.

La vicenda, venuta alla luce venerdì, è monitorata costantemente dalla Regione Lazio come ha sottolineato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Ho contattato la sindaca di Priverno per informarla della situazione, che resta costantemente monitorata. La sindaca mi ha informato che tutti i ragazzi che viaggiavano sugli stessi mezzi della persona positiva indossavano la mascherina di protezione. La Asl di Latina sta eseguendo il contact tracing".

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, 46 anni venditore ambulante, è stato fermato mentre scendeva da un bus del Cotral per recarsi in spiaggia a vendere la sua merce. "Si stanno in queste ore rintracciando tutti i contatti degli spostamenti del cittadino del Bangladesh positivo. Chiesto l'ausilio del Cotral per reperire immagini video utili ai fini dell'indagine epidemiologica", ha spiegato D'Amato.

La vicenda ricorda quella di un 53enne, anche lui originario del Bangladesh, che si è spostato in treno nonostante avesse la febbre. L'uomo fu fermato a Termini dalla PolFer in quel caso.

"La scelta di non rispettare l'isolamento è molto grave. - ha quindi amminito l'assessore alla sanità nel Lazio - Determinante è stato il senso civico e la responsabilità di un altro connazionale che ha prontamente denunciato l'accaduto. E’ Importante contattare la Asl di Latina o il numero verde 800.118.800. Voglio ribadire l'importanza di indossare correttamente la mascherina e le altre misure di prevenzione al covid-19".